ドリーセン、オランダ代表会見での某選手の言動に「かなり奇妙だ」と驚きの声。

『デ・テレグラーフ』紙のジャーナリスト、ヴァレンティン・ドリーセン氏は、同僚で『アルゲメン・ダグブラッド』紙のマーテン・ウィッフェルス氏の行動に驚いたと、サッカー・ポッドキャスト『キックオフ』で語った。

水曜日の夜、2人はワールドカップ・チュニジア戦を控えたオランダ代表の記者会見に出席した。

カンザスシティでは記者たちがロナルド・クーマン監督とMFライアン・グラヴェンベルフに質問を投げかけた。

木曜の朝、ドリーセンはその場面を振り返った。「ライプケ・バッカーの質問後、クーマンは『この世代はもっと遠距離からシュートを打ってもいい』と言った。」

すると、ウィッフェルスは親指を立て、クーマン監督に力強くうなずいた。司会のハイン・ケイザーも驚いた。

「私も奇妙に感じた。彼は完全に同意し、親指を立てた。クーマンはラジオ『538』で前向きな姿勢を示すよう求めており、その反応がすぐに出たようだ」

ドリーセンは「つまり、コエマンはまさにリーダーだということですね」と少し皮肉を込めて付け加えた。同僚のマイク・フェルウェイは笑いをこらえきれず、フレンキー・デ・ヨングの発言に言及した。「それを見抜いているジャーナリストもいるんですよ。」