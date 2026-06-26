ドリーセン、オランダ代表の守備に不調和を見出す

ヤン・ポール・ファン・ヘッケはチュニジア戦で代表初得点を挙げた。しかしヴァレンティン・ドリーセンは、米国の地で1-3で勝った試合後の分析で、このオランダ代表センターバックを批判した。

『デ・テレグラーフ』のポッドキャスト『Kick-Off』で彼は「守備面で今回も納得できない。全体的に不安定だ」と嘆いた。

W杯でオランダ代表を追う同氏は、DFパートナーのファン・ダイクには寛大だ。「彼は乗り切った。とはいえ、パスが足元を飛び越えた場面もあった」 チュニジア戦ならまだしも、モロッコ戦では許されない」と、オランダ主将に警鐘を鳴らした。

ドリーセンはさらにこう続ける。「クーマン監督もレインダースもいつも言う。90分間、連携と集中を保てと。油断すればミスは起こる。だがどれも安すぎる。これはチュニジア戦だぞ、と私は思う。無頓着さが目立つ。」

1－2になってからチュニジアに攻められ、また危険な状況になった。そういうときは攻め続けて相手にチャンスを与えないようにすべきだ。 主導権を握り続け、相手に流れを渡すべきではない。チュニジアを封じ込めばピンチは生まれない」と批判した。

後半、ファン・ヘッケがヘディングで追加点を奪い3－1。このリードは揺らぐことなく、オランダはベスト16進出を決めた。ブロッベイは大会3得点目。次戦の相手はモロッコだ。

なお、この試合でヴァン・ヘッケはDFとして7.5のチーム最高評価を受けた。