ドリーセン、オランダ代表でも「遜色ない」カップ優勝選手を絶賛

ヴァレンティン・ドリーセンは、日曜日にAZでユーロジャックポット・KNVBカップを制したスヴェン・マイナンスを高く評価している。『デ・テレグラーフ』紙サッカー担当編集長は、アルクマールのMFがオランダ代表でも十分に通用すると語る。

マイナンスはAZで好調を維持し、PSVの補強候補にも挙げられている。『キック・オフ』は、彼がトップクラブでプレーしていれば、クーマン監督の目に止まっていたはずだと指摘する。

ドリーセンはポッドキャストで「私も同感だ。特に最近の彼の成長は著しい」と語った。「ヨルディ・クラシーがいない間は主将も務めた。マイナンスも怪我で離脱していたが」

「もしクーマン監督がW杯に研修生（キース・スミット）を連れて行かなければ、マイナンスは代表に違和感なくフィットしただろう。創造性と驚異的な走力は代表でも貴重な資産だ」とドリーセンは語り、マイナンスを代表の有力候補と断言した。

さらに得点を奪える点も、代表MF陣に不足する要素だ」と代表ウォッチャーは付け加えた。

マイク・フェルウェイも「PSVが序盤にどうしても欲しかったのは理由がある。選択肢はヴァン・ボンメルかマイナンスの二択で、両獲りは不可能だった。ヴァン・ボンメルの代理人が交渉をうまくまとめた」と続ける。

「だが、それはPSVではなくAZの問題だ。PSVは両方を欲しかった。AZが協力していれば、両選手を獲得できたはず」とドリーセンは結んだ。