『De Telegraaf』のポッドキャスト『Kick-Off』で、バレンタイン・ドリーセンがメックス・メールディンクを痛烈に批判している。AZのこのFWは、サッカー部門責任者によれば、絶対的なトップに到達するまでまだ長い道のりがあるという。

メールディンクは日曜日、scヘーレンフェーン戦でペナルティーエリアの外から見事な形でゴールを決めた。AZはフリースラントで2-3の勝利を収め、5試合で勝ち点15としてVriendenloterijエールディヴィジの首位に立っている。

だが、この見事なゴールもドリーセンの心にはあまり響いていない。「ウィム・キーフトが正しく言っていたように、最初の70分間、メールディンクの姿は見えなかった。本当に腑抜けだよ、まったく。チームのために働かないし、闘争心も見せない」

「例えばオランダ代表の1トップになりたいなら、もっともっと求められるものがある。2、3回の場面ではAZの第1FWでいられるかもしれないが、オランダ代表では本当にそれでは通用しない」と、ドリーセンはメールディンクへの警告として語った。

「あんなに簡単にボールを失ってはいけないし、試合開始から最初の1時間、あんなにも存在感がないようではダメだ」と厳しいドリーセン。23歳のメールディンクが本当のトッププレーヤーになるには、まだ大いに努力を重ねる必要があると結論づけた。

メールディンクに時折いら立ちを覚えているのはドリーセンだけではない。ケネス・ペレスも先日、フォルトゥナ・シッタルト戦でこのFWが絶好機をふいにした後、厳しい評価を下していた。

「このチャンスに対するメールディンクのあまりに不用意なプレーには、本当にほとんど腹が立つ。こういうチャンスはおそらく何度も来ないと分かっているはずだ。これが決定力と言えるのか？」と、驚きを隠せないESPNの解説者は語っている。