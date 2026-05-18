ドリーセン、アヤックス対FCフローニンゲン戦の会場にユニークな案を提案

『デ・テレグラーフ』紙の「キックオフ」欄で、ヴァレンティン・ドリーセンは木曜日のヨーロッパカップ出場権をかけたプレーオフで、FCフローニンゲンのファンがヴォレンダムのクラス・スタディオンでのアヤックス戦に招待されないというニュースについてコメントした。

ドリーセンは、アヤックスがフローニンゲン戦で敗退すると断言。「100パーセント」と、同紙サッカー担当編集長はアムステルダムのチームに勝機なしと見る。

「非常に残念だ。フローニンゲンはすでにアヤックス戦で無観客試合を経験している」と、ドリーセンは今シーズン初めにヨハン・クライフ・アレナで行われ、花火騒ぎで中断した試合に言及した。 今度はフローニンゲンのファンがヴォレンダムで観戦できない。KNVBは根本的なミスを犯した。彼らは「ホームチームは常に自スタジアムでプレーし、できない場合は敵地へ移す」と定めるべきだった。

クラブウォッチャーのマイク・フェルウェイは、数カ月前に中止となったアヤックス対フローニンゲンの試合と、木曜日にフローニンゲン・サポーターがヴォレンダムで入場禁止となった件は無関係だと指摘する。 「理由はアヤックスは無関係で、原因はヴォレンダム対テルスター戦後の騒動だ。市長はヴォレンダム対ウィレムIIもアウェーファンを入れない方針で、すでに発表されているはずだ」

「つまり、アヤックスが勝っても、FCユトレヒトやSCヘーレンフェーンのサポーターは入場できない」とドリーセンはプレーオフのもう一方の準決勝に言及する。「ここ（ヴォレンダム）はプロサッカーやプレーオフのためにある場所ではない。市長がどんな決定をするか事前に分かっていれば、こんな事態にはならなかっただろう。」

ドリーセンはさらに「アヤックスがヴォレンダムに会場を移せたこと自体がおかしい。ユトレヒトとの因縁、アヤックスとフローニンゲンにも歴史がある。リーグ運営委員会が止めるべきだった」と語った。

「どんな形でも競技の公平性を損なう行為は問題だ。今回の件は特に異常だ。観客のために試合が開催されているのだから。FCフローニンゲン対アヤックス戦ならチケットは完売していたかもしれない。アヤックス対FCフローニンゲン戦をアレナで開催しても満員だっただろう。この問題は早急に解決すべきだ」とドリーセンは嘆き、解決策を提示した。

「イングランドのように中立会場で開催すべきだ。ウェンブリーでは準決勝、決勝、昇格決定戦まで開催し、アマチュア戦でも観客で埋まる」と語り、オランダでの候補を挙げた。 「PSVのスタジアムとか。関心次第だが、AZのスタジアムも広い」