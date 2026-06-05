ドリーセン監督が選手を見限った。「オランダ代表には向いていない」

ヴァレンティン・ドリーセンは、クリセンシオ・サマーヴィルに（まだ）感銘を受けていない。『デ・テレグラーフ』紙サッカー担当編集長は、このウイングがオランダ代表のレギュラーとして起用されるには、現時点ではまだ力不足だと考えている。

ポッドキャスト「キックオフ」で彼は「アルジェリア戦でのサマービルのプレーは良くなかった」と分析。「時折光る場面があったが、安定感がなく、真のオランダ代表とは言えない」と続けた。

W杯で先発起用する可能性は低いと断言し、「マレン、ブロッベイ、ガクポを選ぶ」と述べた。また、デパイも現時点では代表の1トップとして信頼できる状態ではないと指摘した。

「しかしブロッベイは5番手だ。なぜならウェグホルストが先に投入されたからだ」とドリーセンは不可解な采配を指摘する。「ハーフタイムの交代も同じだ。ヴェルブルッヘンを外しルーフスを投入した。フレッケンではない。それなのにフレッケンはそれまで常に第2GKだった」

試合後、クマン監督は「まだ決定していない」と語ったが、それならルーフスを起用したのは不可解だ。フレッケンではなく」と、6月14日に日本とのワールドカップ初戦を控えるオランダ代表を懐疑的な目で見守るファンは語った。

なお、サマービルは『Voetbalzone』からチーム最高となる7.5点の評価を受けた。月曜日のウズベキスタン戦で彼は再びチャンスを得る。