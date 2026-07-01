ドリーセン氏：「KNVBは彼をオランダ代表監督として適任と見なしていない」

オランダサッカー協会（KNVB）は、代表監督のロナルド・クーマンの後任を早急に発表したい考えだ。ワールドカップでモロッコに敗退した翌日、63歳のクーマンは辞任を決断した。

アルネ・スロット、エリック・テン・ハグ、ミヒャエル・ライツィガー、サリナ・ウィーグマン、ピーター・ボスらが候補に挙がっている。ヴァレンティン・ドリーセンは、特にボスについて「オランダ代表監督として最適だった」と語る。

「指導者とは先を読むこと。彼はオランダサッカーの象徴だ。それ以上何を望むのか？ だからこそ、KNVBが1月に彼に接触しなかったのは今も残念だ」と『デ・テレグラーフ』紙サッカー担当編集長は同紙のポッドキャスト『Kick-Off』で語った。

ボズは今年初めに代表監督への打診を期待し、PSVとの契約延長を保留していたが、オファーはなく、結局2028年までの契約を締結した。

PSVウォッチャーのイェロエン・カプテインスは、今になってPSVがボスを手放すとは考えにくいと語る。「10か月間交渉し、2年契約を結んだばかり。プレシーズンも始まった今、PSVが彼を放す代償は大きい」

ただ、同僚のマイク・フェルウェイは別の見方を示す。「PSVがボスの貢献を認め、彼が代表監督を望んでいると分かれば、話は変わる。彼は簡単に辞めるタイプではないが、もし彼が落胆しているなら、PSVも交代を容認するかもしれない」。 だが、彼が「本当はゼイストにいたかった」と落ち込んでいる様子が見え、しかもアルネ・スロットという優れた代替候補がいるなら、レッドカーペットを敷いてゼイストへ送り出すこともできるだろう」

一方、ドリーセンはKNVBがボスに後任の可能性を示さなかったと指摘。「1月に『ピーター、クーマンの状況は不明だが君は候補だ』と言わなかったことから、彼らはボスにその資質を見出していないと思う」と語る。

ドリーセンは、ボスが「プロセス重視の監督」と呼ばれていると聞くが、それだけで代表監督に起用しない理由にはならないと語る。「ボスはPSV初年度で、スロットがフェイエノールトを再建したのと同じペースでチームを軌道に乗せた。あのサッカーは本当に魅力的だった。」