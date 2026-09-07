バレンタイン・ドリーセンは日曜、エティエンヌ・ファーセンとヴァウト・ヴェグホルストに強い苛立ちを示した。FCフローニンゲン対FCトゥウェンテ（2-2）の後半、この2人は一触即発となり、試合後にはファーセンが長身FWに向けて批判を展開した。

「何を信じようが、どう祝おうが自由だ。でも、あんなに長くやるべきではない」と、ファーセンはRTV Noordで、ユーロボルフでゴールを決めた後のヴェグホルストの祝福について言及した。「彼はまず長々とお祈りをする。そんなものは日曜日に好きにやればいい。まあ、日曜日だけど、こういうのは教会でやるべきだと思う」

「正直、少し挑発的だと感じた。彼は素晴らしいゴールを決めた。祈りを捧げたら、すぐに戻ればいい」と、ファーセンは前半終了間際に2-2を決めたヴェグホルストに助言を送った。

ドリーセンは、フローニンゲンでのヴェグホルストの同点弾自体は評価している。「本当に美しいゴールだった。でも、またしてもひどく苛立たしい。こいつらはオランダのピッチで最も苛立たしい2人だ」と、このジャーナリストはファーセンも議論に引き込んだ。

「それに、あのヴェグホルストの得点後の芝居がかった振る舞いもまたそうだ。『まったく、何なんだ君は。普通に戻って、落ち着けよ』と思ってしまう。でも、ゴール自体は素晴らしかった」と、ドリーセンは北部でのヴェグホルストの振る舞いに対しても批判的だった。

なおドリーセンは、ヴェグホルストがFCフローニンゲンのペナルティーエリア内でファーセンとやり合ったこと自体には理解を示している。「ボールはこぼれていた。ヴェグホルストはファーセンに体当たりした後も、普通に戻っていった」

ヴェグホルストは今季のフレンデンロテライ・エールディヴィジで2点目を記録した。さらに、このFWは欧州の大会でもトゥウェンテのために2度ネットを揺らしている。