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フェイエノールトの選手たちはジョバンニ・ファン・ブロンクホルストのもとを訪れ、チャルク・エルンストへの信頼を失ったと伝えた。ヴァレンタイン・ドリーセン氏が月曜日、『ファンダーグ・インサイド』でそう主張した。

「フェイエノールトはおそらくGKを替えるだろう。選手たちがファン・ブロンクホルストのもとを訪れ、エルンストへの信頼を失ったと伝えたからだ」と、『デ・テレグラーフ』のサッカー部門責任者は明かした。

ドリーセン氏は、フェイエノールトの選手たちがドイツ人GKに見切りをつけた理由を十分に理解している。「彼のせいでクラブは勝ち点と金を失い、首位の座も失った。フェイエノールトは今や5位だ」

エルンストは火曜日のチャンピオンズリーグ、FCポルト戦でベンチに座るとみられる。「日曜日のアヤックス戦も見据えているのだと思う。あの若者をそこでデ・カイプに送り出すのは、賢明ではないかもしれない」

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『ラインモント』によると、火曜日はフロリアン・カステンマイアーがフェイエノールトのゴールを守る。また、ナチョ・フェリに代わってシャキール・ファン・ペルシーも先発するとみられる。

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「変更が行われるという強い情報が入っている。もちろん、今夜その代役が階段から落ちたりしなければの話だが、まもなくそうなると聞いている」と、クラブ担当記者のデニス・クラーネンブルフ氏は月曜日に語った。

「あのエルンストより悪いはずがない」と、ヨハン・デルクセン氏はフェイエノールトの第2GK、カステンマイアーについて語った。「ゴールにいるエルンストは年寄りの女みたいなものだ。決して飛び出そうとしない」

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「選手たちが監督のもとへ行ったのは理解できる。金のためにプレーしているのだから。エルンストがいては勝ち目がない。彼と一緒では絶対に優勝できない」と、懐疑的なデルクセン氏は予想した。