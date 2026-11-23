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10月末には首位に立っていたフェイエノールトだが、1カ月もたたないうちに5位へ後退した。バレンタイン・ドリーセン氏は『デ・テレグラーフ』のコラムで、ロッテルダムのクラブを厳しく批判した。

ドリーセン氏は、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督が前任のロビン・ファン・ペルシー氏を上回る結果を出していないと見ている。「リーグ戦13試合を終えた時点の数字で分析すると、ファン・ペルシーに軍配が上がる。勝ち点は28対25で3ポイント多く、順位も2位だった」

フェイエノールトは負のスパイラルに陥っていると、同氏は結論づける。「プレーは、昨年11月と12月のファン・ペルシー体制下での悲惨な時期と同じくらい悪く、先が見えない」

ウェストラント出身のドリーセン氏は、デヴィ・リゴー氏が獲得した選手たちにも批判の矛先を向け、皮肉を込めて名前を挙げた。

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「ベルギーのジョーダン・ヘンダーソン、シャルル・ファンハウテは、リーダーシップを発揮すべきときにどこにいるのか？」。ミカ・マルモル、ナチョ・フェリ、ハビ・ロペス、リース・ネルソンの名前も挙げている。

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「新たなマヌエル・ノイアーこと、ブンデスリーガ2部のヘルタBSCに所属していたGKチャルク・エルンストについては、言うまでもない。500万（！）でロッテルダムにやって来た。一方で、より優れたGKティモン・ヴェレンロイターは100万で売却された」と付け加えた。

ドリーセン氏は、ルチアーノ・バレンテとジヴァイ・ゼキエルも期待に応えられていないと考えている。「新たに主将となったバレンテと、現在は控えに回っている前主将セム・ステインとの共通点が浮かび上がる」

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同氏によれば、キャプテンマークには呪いがかかっているかのようだ。「バレンテはステインと同様にシーズン序盤は好調だったが、この1カ月で大きく調子を落とした。ステインは9試合で5得点を挙げた後、PSVとの大一番でファン・ペルシーによってベンチに下げられた」

「ヘーレンフェーンでは、主将バレンテは左ウイングのポジションでチームのために自分を犠牲にしていたにもかかわらず、交代させられた」。さらにドリーセン氏は、ゼキエルもかつての技術に優れたダイナミックなMFの面影がないと記した。

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「ファン・ブロンクホルストはいまだにこの問題を解決できていない」とする一方、同氏は監督が前回フェイエノールトにいた頃よりも成熟したとも見ている。

「落ち着いた佇まいから、すべてを掌握しているように見える。そのためには、結果とピッチ上のプレーの両面で、早急に流れを変えなければならない」とドリーセン氏は締めくくった。