土曜日にヨハン・クライフ・アレナで行われたアヤックス対PSVの大一番のレベルに、代表監督シャビは衝撃を受けたはずだ。『デ・テレグラーフ』向けの分析で、ファレンタイン・ドリーセンはそう結論づけている。

ドリーセンによれば、シャビはオランダ代表監督として一部はスペインから活動することになるという。「少なくとも最初の視察で、アヤックスとPSVは彼にオランダ行きの飛行機にもっと頻繁に乗ろうと思わせることはできなかった」

「後半にチャンスとゴールが生まれなくなると、試合のレベルは悲惨なものに落ちた」と、この辛口のサッカー部門責任者は結論づける。「PSVが土壇場で新生アヤックスの苦境をさらに深め、前半の1-2から1-3へと広げたとはいえ、両クラブともそこから逃れることはできなかった」

ドリーセンは、シャビがアヤックス対PSVを見て3人の名前を書き留めたと考えている。「ルベン・ファン・ボメル、ルートシャレル・ヘールトライダ、フース・ティル。このPSVの3選手は最高の出来ではなかったが、王者のゴールに関与していた」

とりわけファン・ボメルは、土曜日にアムステルダムで視察していたシャビの前で存在感を示した。「ファン・ボメルは重いひざの負傷から復帰して以来、彗星のような成長を見せており、この大一番でも絶えず脅威となっていた」

「ただし、彼の短気なところはシャビの気に入らないだろう。それは彼の信頼性を損ない、もしこのスペイン人指揮官が彼を招集するなら、間違いなくそのことを左ウイングにきつく言い聞かせるはずだ」とドリーセンは述べ、PSVの左ウイングが引き起こした小競り合いに言及した。

「もちろん、ファン・ボメルがやり返すのは構わない。彼は多くのことに耐えているのだから。だが、自分のベストを引き出すために一線を越える必要はない」と、ドリーセンはアムステルダムでのエールディビジの大一番後に語った。