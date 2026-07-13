ドリーセン氏はKNVBに対し、このコーチにできるだけ早く連絡を取るよう促している。

ヴァレンティン・ドリーセン氏は『デ・テレグラーフ』紙で、W杯で早期敗退したオランダ代表を率いるKNVBを「不合格」と酷評。同紙サッカー担当編集長はアルネ・スロット氏を新監督に推している。

「準々決勝でフランスと当たり、世界一や準決勝進出は非現実的な目標だった。その目標に遠く及ばなかったのは、許されないほど情けない結果だ」と月曜の寄稿で述べている。

オランダ代表ウォッチャーでもある彼は、KNVBのマリアンヌ・ファン・レーウェン事務局長とトップサッカー部門責任者のナイジェル・デ・ヨングを厳しく批判している。 「彼らは現在、KNVBのコミッショナーであるクラレンス・セードルフと共に、新たな代表監督を選任しようとしている。ワールドカップにおけるオランダ代表の勢力図を、クーマンや代表選手たちを含めて完全に誤って判断していた以上、クーマンの後任選びにおいては、基準を最高レベルに設定しなければならない。」

ドリーセンはデ・ヨングに、できるだけ早くスロットに連絡を取るよう促す。「彼は最適候補で、オランダ国籍も持つ。唯一の障害は、5月の解任時にリヴァプールと交わした数百万ユーロの契約だけだ。」

特にピーター・ボスやエリック・テン・ハグが代表就任を望んでいない現状を考えると、スロットは理想的な候補だ。彼はメディアの接触にもオープンで、代表監督への意欲を否定していない。

最後にドリーセンは、スロットがクーマンの後任として理想的な理由を説明する。「彼は現有戦力で短期間で成果を出しつつ、長期的な育成も進めることができる。代表チームには欠かせない資質だ。」