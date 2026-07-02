ドリーセン氏はオランダ代表の有力候補を「トリプルAブランド」と称した。

ヴァレンティン・ドリーセンは、オランダ代表の次期監督にルイ・ファン・ハールを推している。『デ・テレグラーフ』紙は、代表を3度率いた経験を持つ彼が最有力候補と報じた。

「トリプルAのブランドを確固たるものにするには重鎮しか適任ではない」と、クーマンの後任には高いハードルを設定。

同紙サッカー担当編集長は、オランダ人名門監督への打診がなかったことに驚いている。「この任務を考えると、W杯後に空く予定だったナイジェル・デ・ヨングが、冬にPSVのピーター・ボス監督を無視していたのはあり得ない」

さらに、ペップ・グアルディオラとアルネ・スロットも候補に挙げられる。「ボス監督がPSVとの契約を延長した今、2人が最有力候補だ。FCトゥウェンテのテクニカルディレクター、エリック・テン・ハグは契約解除条項があり第3の選択肢となる。」

さらに、トップサッカー部門ディレクターのデ・ヨングには第4の選択肢もある。「KNVBや代表にふさわしい『トリプルA級』ブランド、つまりルイ・ファン・ハールだ」

「経験と威信を兼ね備えたファン・ハールは、グアルディオラやスロットが不可能な場合の最適解だ」とオランダ代表ウォッチャーは分析する。「指導者としての資質、そして主要タイトルを目指す野心と情熱に疑いの余地はない。」