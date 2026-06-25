オランダ代表はグループFを首位突破すればラウンド16でモロッコと当たる可能性が高い。ヴァレンティン・ドリーセンは「素晴らしい試合になる」と期待を示した。

「オランダ対モロッコの試合を期待している。素晴らしい一戦になるだろう」と木曜日、デ・テレグラーフ紙のポッドキャスト『Kick-Off』で語った。「感情が交錯するだろう。自国のリーグやベルギー、国際大会で活躍する選手たち、皆優れた選手だ。」

「オランダとモロッコは1994年のワールドカップでも対戦した」と、ドリーセンは30年以上前の2-1でのオランダ代表の勝利に言及した。 「この32年で人口構成は大きく変わった。オランダには以前より大きなモロッコ人コミュニティがあり、多くの優秀な選手がエールディヴィジでも活躍している。」

「だからこそ、大きな大会でこうした相手と実力を競い合えるのは楽しい。大都市の市長たちが抱える問題は別として、彼らは『どこへ向かうのか』と不安を感じているだろう」とオランダ代表ウォッチャーは語り、試合の前・最中・後に混乱が生じる可能性を否定しなかった。

スポーツとしては純粋に楽しみだと彼は繰り返した。モロッコはハイチに4-2で勝ちグループC２位、ブラジルはスコットランドに3-0で快勝しグループ１位通過を決めた。

両国が実際に決勝トーナメント1回戦で対戦する場合、試合は月曜から火曜未明に行われ、キックオフはオランダ時間午前3時、会場はメキシコ・モンテレイだ。