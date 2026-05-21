ドリーセンは、新王者アーセナルを強く嫌っている。

ヴァレンティン・ドリーセンは、今週イングランドで優勝したアーセナルについて「全く意味がない」と語った。同紙サッカー担当編集長は、ミケル・アルテタ監督率いるチームのプレースタイルに共感していない。

アーセナルは自分たちのサッカーを見せずに優勝した。2位シティがボーンマスと1－1で引き分け、北ロンドンの首位チームは逆転不可能となった。

「ひどい！今年の彼らのプレーを見たか？」と2004年以来の優勝を祝うアーセナルに痛烈に批判した。「彼らはCK、FK、スローインからのプレーばかりだ。」

さらに、月曜のバーンリー戦（1-0）で激しいタックルを受けてイエローカードで済んだカイ・ハフェルツにも言及。「あれは明らかなレッドカードだ。もはやサッカーではなく格闘技だ。審判に助けられたとも言える」。

レネ・ファン・デル・ハイプは「彼らは3か月間『本当に優勝できるのか』と疑っていた。シティに完敗し、最後の6、7試合は自分たちのサッカーができなかった」と語る。

さらに、マンCやマンU、リヴァプール、チェルシーは予算が上だろうと指摘し、「だからこそ、彼らの達成は立派だ」と結んだ。

ヨハン・デルクセンも「イングランドで1位になるのは並大抵ではない」と称えた。