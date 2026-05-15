ドリーセンは、アルネ・スロット監督率いるリヴァプールの元フェイエノールト選手を挙げた。

RBライプツィヒからサンダーランドにレンタル移籍中のDFルツハレル・ヘルトゥイダは、今シーズン限りで退団する。ドイツでの将来も見えず、元フェイエノールトの彼はキャリアの岐路に立つ。

『デ・テレグラーフ』紙の『キックオフ』欄では、ヴァレンティン・ドリーセンがリヴァプールを次なる移籍先として挙げている。「アルネ・スロット監督は彼を獲得したかった。なぜなら、ヘルトゥイダは複数のポジションでプレーできるからだ。」

ただちに彼はこう続けた。「まずライプツィヒ、そしてサンダーランドでも、彼はチームにフィットできていない。今のクラブは世界最高レベルではない。リヴァプールはそれよりさらに上だ。彼にそのレベルに対応できるだろうか？」

「フェイエノールト時代のスロット監督のような恩師がいれば成功するかもしれない。彼の潜在能力は高い」と、ドリーセンは欧州トップレベルでの活躍を否定しなかった。

サンダーランドはライプツィヒと2300万ユーロの買い取りオプションで合意しているが、行使するつもりはないようだ。今季は公式戦29試合に出場し、15試合で先発した。

地元紙『サンダーランド・エコー』によると、サンダーランドは完全移籍での獲得を見送る方針。右SBはノルディ・ムキエレが定着しており、ゲルトゥイダはCBとして起用されているが定位置を確保できていない。

プレミア残留の可能性が高く、アストン・ヴィラ、エヴァートン、トッテナム、クリスタル・パレス、リーズが状況を注視している。