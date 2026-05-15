ドリーセンは、アルネ・スロット率いるリヴァプールにオランダ人選手が在籍していると述べている。

RBライプツィヒからサンダーランドへレンタル移籍中のDFルツハレル・ヘルトゥイダは、今シーズン限りで退団する。ドイツでの将来も不透明で、元フェイエノールトの彼はキャリアの岐路に立つ。

『デ・テレグラーフ』紙の『キックオフ』欄では、ヴァレンティン・ドリーセンがリヴァプールを次なる移籍先として挙げている。「アルネ・スロット監督は彼を獲得したかった。なぜなら、ヘルトゥイダは複数のポジションでプレーできるからだ。」

ただ、彼はライプツィヒでもサンダーランドでもチームにフィットできず、現在所属するクラブも世界最高レベルではない。リヴァプールはそれ以上の段階だ。彼にそのレベルが合うかは未知数だ」

「フェイエノールトで共にしたスロット監督のような指導者がいれば成功するかもしれない。彼にはその力がある。潜在能力は高いので、ぜひトップで輝いてほしい」とドリーセンは語った。

サンダーランドはライプツィヒと2300万ユーロの買い取りオプションで合意しているが、行使するつもりはないようだ。今季は公式戦29試合に出場、うち15試合で先発した。

地元紙『ザ・サンダーランド・エコー』は、サンダーランドが完全移籍で獲得する可能性は低いと伝えている。右SBの定位置はノルディ・ムキエレが確保しており、ゲルトゥイダはCBとして起用されているため、ポジションが固定されていない。

プレミア残留の可能性が高く、アストン・ヴィラ、エヴァートン、トッテナム、クリスタル・パレス、リーズが状況を注視している。