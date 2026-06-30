ドリーセンは熱狂に同調せず、オランダ代表選手を「過大評価されている」と評した

オランダ代表がW杯で敗退直後、ヴァレンティン・ドリーセンはDFヤン・ポール・ファン・ヘッケを批判した。ファン・ヘッケはモロッコ戦で評価されたが、紙のサッカー担当編集長は同意しない。

「彼は少し過大評価されている。まだその実力は見られない」と、ドリッセンはW杯16強戦の敗退から数時間後、ポッドキャスト『Kick-Off』でマンマーク担当のDFを評価した。

一方、同僚のマイク・フェルウェイは「彼は最前線で戦っていた。あれほど悪いプレーをするなら、せめて闘志を示すべきだ」と、イスマエル・サイバリと衝突し血を流しながらもプレーを続けたファン・ヘッケを擁護した。

ドリーセンは、26歳のファン・ヘッケがセンターバックとして改善すべき点を即座に指摘した。「相手を押さえ込むこと、自分の動き、ボールへの対応など、そういった点も重要だ」

「私にはまだ完全に理解できていないが、トッテナム・ホットスパーは彼の価値を認めている。私の見方が間違っており、彼が成長する可能性もある」と、ドリーセンはロンドンのクラブが6000万ユーロで獲得した新戦力に期待を示した。

大会では全4試合にファン・ダイクのパートナーとして出場。グループリーグのチュニジア戦（1-3）では代表初得点をマークした。

『Voetbalzone』はファン・ヘッケに7.5の最高点を付けたが、早期敗退は防げなかった。