ファレンタイン・ドリーセンは、ギリシャ戦でのシャビの交代策がうまく機能したと指摘している。『だが、オランダ代表が2-0のビハインドを背負った悲惨な前半については、スペイン人指揮官が先発メンバーの選択で責任を負っていた』と、『デ・テレグラーフ』は伝えている。

ドリーセンによれば、この夏にシャビが就任して以降も、オランダ代表にはほとんど変化がないという。『前任者ロナルド・クーマンの下と同様に、オランダ代表は守備面で依然として非常に脆く、そのことはドイツ戦、セルビア戦、そしてギリシャ戦で見て取れた』。

批判的なオランダ代表ウォッチャーのドリーセンは、オランダ代表が2026年に一度も無失点で試合を終えられていないことも改めて指摘する。『ドイツ戦では、ヨハン・クライフ・アレナで前半終了時点に1-3となっていてもおかしくなかったし、セルビアにも何度か決定機を与えた。加えて、ベオグラードでの試合内容も決して印象的とは言えなかった』。

そして試合後、ドリーセンはギリシャでの最初の45分間はまさに悲惨だったと評している。『そこでオランダ代表は前半、ギリシャ相手に単純に期待外れのパフォーマンスを見せた。ボール保持時も、非保持時も、攻撃でも守備でも、シャビ監督率いるチームが見せたものは何一つ形になっていなかった。世界9位のチームが40位相手に見せたあのひどい最初の45分については、スペイン人代表監督にも間違いなく責任があった』。

ドリーセンは、シャビが中盤でクインテン・ティンバーとフース・ティルを起用した点に言及する。『その2人を中盤に置いたことで、ジョーイ・フェールマンも助けられなかった。幸いにもシャビは時間内に正気に返り、3枚替えであの悲惨な前半の処方箋を投げ捨てた』。

ティジャニ・ラインデルスとライアン・フラーフェンベルフが中盤に戻ると、オランダはギリシャ相手に土壇場で勝ち点1を拾った。ラインデルスが89分に同点弾を決めた。『これでシャビは2分け1勝で無敗を維持している』。