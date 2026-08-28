ドリーセンが異例のインタビュー後、ヴェグホルストを痛烈批判

『De Telegraaf』の『Kick-Off』で、バレンタイン・ドリーセンがワウト・ウェフホルストを痛烈に批判した。ジャーナリストのドリーセンは、FCトゥウェンテのFWが木曜日、カンファレンスリーグのリーグフェーズ進出後に口にした発言に強い嫌悪感を示した。

「まずひとり、感謝したい相手がいる。それは神だ。神は僕にたくさんのエネルギーと力を与えてくれた。それを言っておきたい」。ウェフホルストはFKカラバフに1-4で勝利した後、ESPNの取材でそう語った。

「ワウト・ウェフホルストは、こういうたわ言を口にするべきではない」。その翌日、ドリーセンは朝刊紙のポッドキャストでそう断じた。「本人がそうしたいなら、自分の中だけにとどめておけばいい。まったく筋が通らないよ」

マイク・フェルヴァイは、それにまったく同意しない。「それこそナンセンスだよ。本人がそう感じていて、そう思っていて、カメラの前でそれを口にしたいと感じるならいいじゃないか。たまには何かを語る選手の方が、むしろ歓迎すべきだろう？」

「神がどうこうという話なんて、私はまったく聞きたくない。だって、ただの大きなたわ言だからだ。神がウェフホルストの味方をしていたって？ だってウェフホルストは転がって、あの男にレッドカードを出させたんだ。反則をしたのは彼で、その少年の胸に膝をぶつけた。それで退場になったのはその少年の方だ。これもまた神が望んだことだってわけだ」。皮肉たっぷりにドリーセンはそう語った。

「ここで私は、これに賛同しなくてもいいだろう？ 本当にばかげた発言だと思うよ」。フットボール部門の責任者は改めてそう繰り返した。「何かあるたびに神を持ち出す。だからあのコメントはちょっと面白かったよ。白血病の4歳の子どもには、神は少し時間がなかったんだってね」

「ウェフホルストがどこかから自分の原動力を得たいというなら、それは結構だ。でも、私はそれを聞く必要はない。まして神の話ならなおさらだ」。ドリーセンはトゥウェンテのFWについて、そう締めくくった。