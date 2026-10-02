『デ・テレグラーフ』のKick-Offで、バレンタイン・ドリーセンがミッキー・ファン・デ・フェンに非常に厳しい見方を示している。ギリシャと2-2で引き分けた一戦を受け、オランダ代表ではシャビ監督が別の左サイドバックを起用した方がいい、というのがその評価だ。

「ファン・デ・フェンは『自分は何をすればいいんだ？』と周りを見回しているように見える。彼には試合前に明確な指示を与えて、あとはあれこれ戦術的な小細工をしないことだ」と、ショックを受けたドリーセンはシャビに向けて語っている。

「まるであの選手たちは、シャビの指示の方が自分の自由な発想でプレーすることより重要だと思い込んでいるようだ。前半は好き勝手にやっていただけだった」と、オランダ代表ウォッチャーはギリシャ戦の立ち上がりを愕然としながら振り返った。

マイク・フェルウェイは、ファン・デ・フェンに対してもう少し穏やかな見方をしている。「目を引いたのは、彼が時折ターボを入れて、自分や他の誰かのミスをそのスピードで取り返していたことだ。そこで彼がとてつもなく速いことはよく分かる」

「もうこれで3試合連続だ」と、ドリーセンは自分の目には期待外れに映るファン・デ・フェンについて続けた。「シャビには、あそこに一度普通の左サイドバックを置いてほしい。例えばハトだ。私は彼は左サイドバックより中央の方がいいと思っている。でも、彼は左サイドバックでも定期的にプレーしている」

さらにドリーセンはイアン・マートセンも推している。「クーマンは彼を評価していなかった。そしておそらくシャビもそうだろう。でも彼は毎回とてもいいプレーを見せている。去年のネーションズリーグ準々決勝のスペイン戦のようにね」

「素晴らしい選手だ。でもなぜか、あの代表監督たちには気に入られていない。だが私は、ファン・デ・フェンよりそういうタイプの選手の方がいい。彼は速い、それはいい。だがミスを修正するためだけにいるのなら、それでは目的を見失っている」とドリーセンは語った。「大事なのは、ボールを持った時に安心してプレーできる選手であることでもある」