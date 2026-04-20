ドリーセンがオランダ代表を酷評し、中盤がはるかに優れる2カ国を挙げた。

ヴァレンティン・ドリーセンは、米国・カナダ・メキシコで開催される次期ワールドカップについて、オランダ代表の展望を悲観している。彼は『デ・テレグラフ』紙のオランダ代表ファンであり、代表選手でクラブで決定的な役割を果たす選手が少ないと指摘する。

ポッドキャスト『Kick-Off』では、代表のレギュラーであるティヤニ・ラインダースでさえマンチェスター・シティで定位置を確保できていないと指摘する。ドリーセンは「他にも全試合に出場していない代表選手がいる」と付け加えた。

「オランダ代表にとっては非常に厳しい状況になる。彼らは誰も所属クラブのトップクラスではなく、ほぼ全員が入れ替え可能な存在だ」と、ドリーセンはクーマン監督率いるチームに問題が生じると予測している。

同氏は「計算してみてほしい。そのメンバーでワールドカップに臨むのは非常に厳しい」と続けた。

一方、同僚のマイク・フェルウェイは「フレンキー・デ・ヨング、ラインダース、ライアン・グラヴェンベルフの中盤は素晴らしい」と楽観視する。

「確かに良い中盤だが、素晴らしいとは言えない。ポルトガルのヴィティーニャ、ジョアン・ネヴェス、ブルーノ・フェルナンデスを擁する中盤と比べれば、話は別だ」と2016年欧州王者と比較する。

さらにフランスを見れば、オランダより優れた中盤を3つでも組めるだろう」と、2022年W杯準優勝国を高く評価した。