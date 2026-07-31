ドミニク・ソボスライの行動にカーティス・ジョーンズが激怒、チームメートが仲裁に入る

レクサムAFCとの親善試合に1-0で勝利した後、リヴァプール内の雰囲気は険悪だった。ドミニク・ソボスライとカーティス・ジョーンズがピッチ上で激しい口論を繰り広げているように見えた。フィルジル・ファン・ダイク不在の中で、誰がキャプテンマークを引き継ぐかをめぐるものだったという。

アンドニ・イラオラは日曜日、新たなチームでサンダーランドAFCにも4-2で勝利していた。チャンピオンシップ昇格組のレクサムとの2試合目の親善試合も勝利。終盤にリオ・ングモハが先制点を決め、それがそのまま決勝点となった。とはいえ、リヴァプール陣営が手放しで喜べる状況ではなかった。

イングランドメディアは、ソボスライの交代後に誰がキャプテンマークを受け取るかをめぐって議論が起きたと示唆している。報道によると、ジョーンズは25歳のMFから自分がその役目を引き継ぐと思っていたが、ソボスライはそれをツィミカスに渡したという。

激怒したジョーンズはソボスライに食ってかかり、ソボスライもまたその議論を避けなかった。映像では、イングランド人MFがスペイン人指揮官の横を通り、ハンガリー人MFに不満をぶつける様子が確認できる。

2人は互いを責めるような視線を向け合い、激しい身ぶりとボディーランゲージで言い争った。ジョーンズが目に見えて怒っていた。最終的にはジェレミー・フリンポンとコスタス・ツィミカスが、2人のMFの間に入ることになった。

別の動画では、その後もしばらくジョーンズが不満をこぼし続けていた様子が映っている。ギリシャ人のサイドバックはこの言い争いにうんざりしたようで、リヴァプールのキャプテンマークを地面に投げ捨てた。3人はさらに話し合いを続け、その後ジョーンズがキャプテンマークを拾い上げ、ソボスライを抱きしめて和解を試みた。

リーズ・ユナイテッドとの親善試合を前にした記者会見で、ハンガリー人MFはこの激しい口論に関する質問をかわした。主にチーム内の変化について語っている。 「だが、フィルジルは僕たちのキャプテンだ。それは、彼と監督が言うことに従うという意味だ。今季は成功を収めたい」







