ドバイでのアムル・ディアブ2026公演のチケット購入方法：日程、チケット価格など

「アラビア・ポップの王」が帰ってくる。30年以上にわたり地中海音楽のサウンドを牽引してきた世界的アイコン、アムル・ディアブが、2026年4月4日、コカ・コーラ・アリーナにてドバイに凱旋し、大規模なヘッドライン・ショーを開催する。

ファンから「エル・ハダバ」の愛称で親しまれるディアブは、アラビアのリズムと西洋のポップを独自に融合させた音楽で記録を塗り替え、文化の架け橋となり続けており、本公演は今年最も期待されるライブイベントの一つとなっている。

この2026年の公演は、連続して完売を記録したワールドツアーや、『Khatafouni』や『Shayef Amar』といった最近のチャート1位曲のリリースに続くものとなる。

最も手頃な価格のチケットから最高級のVIPホスピタリティパッケージまで、GOALではアムル・ディアブのチケットを今すぐ確保するための完全ガイドをご用意しています。

アムル・ディアブのドバイ公演はいつですか？

日時 日程 会場 チケット 2026年4月4日 | 21:00 アムル・ディアブ ドバイ公演 コカ・コーラ・アリーナ（ドバイ） チケット

公演は午後9時開始予定で、開場は通常2時間前となります。

アムル・ディアブのチケットはどこで購入できますか？

アムル・ディアブのドバイ公演のチケットは、いくつかの主要なオンラインプラットフォームで購入可能です。

公式販売サイトはアクセスが集中し、すぐに売り切れてしまうことがよくありますが、StubHubのようなセカンダリーマーケットは、特定の座席を確保したい方や直前のチケットを探しているファンにとって、信頼できる代替手段となります。

アムル・ディアブのチケットはいくらですか？

このイベントのチケット価格は、カジュアルなリスナーから熱狂的なディアビアンまで、あらゆる層の方にご利用いただけるよう設定されています。

アムル・ディアブのチケットは、レギュラー・スタンディングおよびシルバーカテゴリーで295ディルハムからとなっています。

よりプレミアムな体験をお求めの方には、ステージへの近さや特典に応じて価格が上がります。

平均価格の内訳は以下の通りです：

レギュラー・スタンディング： 295AED～

295AED～ シルバー／ゴールド・シーティング： 449AED～549AED

449AED～549AED ダイヤモンド／VIP： 595～995ディルハム

595～995ディルハム エレベート・ホスピタリティ：2,500ディルハム以上

アムル・ディアブのチケットはいつ発売されますか？

4月4日にコカ・コーラ・アリーナで開催される待望のイベントのチケットは、先行販売期間を終了し、一般販売が開始されました。

当初、登録済みのファンクラブ会員および提携銀行の顧客向けに限定数が確保されていましたが、残りのチケットは現在、世界中の一般の方々に販売されています。

コカ・コーラ・アリーナについて知っておくべきこと

コカ・コーラ・アリーナは、ドバイのシティ・ウォークの中心部に位置する、最先端の多目的会場です。

最大収容人数は17,000人で、中東最大の完全空調完備の屋内アリーナです。ドバイのスカイラインを彩る見事なLEDファサードを備え、アムル・ディアブのような一流アーティストにふさわしい世界クラスの音響効果を提供します。

当アリーナへはドバイ・メトロ（ブルジュ・ハリファ／ドバイ・モール駅）から簡単にアクセスでき、「Elevate」体験を求める方々のために42のコーポレートスイートをご用意しています。この体験には、優先入場やプライベートなホスピタリティが含まれます。

なお、スタンディングエリアをご利用の場合は14歳以上である必要があります。また、16歳未満の方は、すべてのエリアにおいて大人の同伴が必要です。