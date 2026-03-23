ドバイでのアムル・ディアブのチケット購入方法：日程、チケット価格など

「アラビア・ポップの王様」が帰ってくる。 30年以上にわたり地中海音楽のサウンドを定義してきた世界的アイコン、アムル・ディアブが、2026年4月4日、コカ・コーラ・アリーナにてドバイに帰還し、大規模なヘッドライン・ショーを開催する。ファンから「エル・ハダバ」の愛称で親しまれるディアブは、アラブのリズムと西洋のポップを独自に融合させた音楽で記録を塗り替え、文化の架け橋となり続けており、本公演は今年最も期待されるライブイベントの一つとなっている。

この2026年の公演は、相次ぐワールドツアーの完売や、「Khatafouni」や「Shayef Amar」といった最近のヒット曲のリリースに続くものとなる。90年代の名曲「Nour El Ein」と共に育った世代であれ、2025年のエネルギッシュな新作のファンであれ、このコンサートは彼の伝説的な楽曲の数々を巡る旅となること間違いなしだ。 ドバイという最高の舞台を背景に繰り広げられるこの音楽の祭典に向け、中東・北アフリカ（MENA）地域をはじめ世界中のファンが、会場内の最良の席を確保しようとすでに争奪戦を繰り広げています。

GOALでは、この機会を逃さないために必要な情報をすべて網羅しました。最も手頃な価格のチケットから、最高級のVIPホスピタリティパッケージまで、今すぐアムル・ディアブのチケットを確保するための完全ガイドをご紹介します。

アムル・ディアブのドバイ公演はいつですか？

アムル・ディアブは2026年4月4日（土）にステージに登場します。公演は午後9時開始予定で、通常は開演の2時間前に開場し、ファンはドバイ屈指の屋内会場の雰囲気を存分に味わうことができます。

日時 日程 会場 チケット 2026年4月4日 | 21:00 アムル・ディアブ ドバイ公演 コカ・コーラ・アリーナ（ドバイ） チケット

アムル・ディアブのチケットはどこで購入できますか？

アムル・ディアブのドバイ公演チケットは、いくつかの主要なオンラインプラットフォームで購入可能です。公式販売サイトはアクセスが集中し、すぐに売り切れてしまうことがよくありますが、StubHubのようなセカンダリーマーケットは、特定の座席を確保したい方や直前での購入を希望するファンにとって、信頼できる代替手段となります。安全かつ確実な購入を行うために、Goalが推奨する公式チケットページへの直接リンクを以下に掲載しています。

アムル・ディアブのチケットはいくらですか？

本イベントのチケット価格は、カジュアルなリスナーから熱狂的な「ディアビアン」まで、あらゆる層の方にご利用いただけるよう設定されています。アムル・ディアブのチケット最安値は、レギュラー・スタンディングおよびシルバーカテゴリーで295ディルハムからとなっています。よりプレミアムな体験をお求めの方には、ステージへの近さや特典内容に応じて価格が上がります。

一般立見席： 295ディルハム～

295ディルハム～ シルバー／ゴールド席： 449～549ディルハム

449～549ディルハム ダイヤモンド／VIP席： 595～995ディルハム

595～995ディルハム エレベート・ホスピタリティ：2,500ディルハム以上

アムル・ディアブのチケットはいつ発売されますか？

4月4日にコカ・コーラ・アリーナで開催される待望の公演のチケットは、プレセール期間を正式に終了し、一般販売が開始されました。当初は登録済みのファンクラブ会員および提携銀行の顧客向けに限定数が確保されていましたが、残りのチケットは現在、世界中の一般向けに販売されています。

「エル・ハダバ」の絶大な人気により、チケット発売には前例のないほどの需要が殺到しています。過去にもアムル・ディアブのドバイ公演は数週間前に完売しており、2026年も例外ではありません。手頃な価格のAED 295のチケット（ブロンズおよびレギュラー・スタンディング）は、最も早く売り切れるカテゴリーです。これらのセクションに空きがある場合は、二次流通の在庫が刻一刻と変動するため、すぐに購入を完了することをお勧めします。 シルバー、ゴールド、VIPを含む残りのすべてのチケットカテゴリーは現在販売中で、今すぐご予約いただけます。

アムル・ディアブのチケットはどのように入手できますか？

チケットを確実に入手する最も効率的で安全な方法は、信頼できるプラットフォームを通じてオンラインで予約することです。GOALでは、このイベントのチケット購入先として、StubHubの利用を推奨しています。StubHubは使いやすいインターフェースを備えており、コカ・コーラ・アリーナのリアルタイムマップを確認できるため、熱気あふれるスタンディングエリアか、ステージの演出をよりよく楽しめる階段状の座席か、お好みに合わせて選ぶことができます。 チケットを入手するには、StubHubのウェブサイトにアクセスし、ご希望の価格帯を選択して、安全な決済手続きに進んでください。StubHubのような信頼できるセカンダリーマーケットプレイスを利用することは、このコンサートにおいて特に有利です。なぜなら、StubHubは「FanProtect Guarantee」を提供しており、チケットが有効でない場合は返金されるため、イベントが近づき公式の一次販売分が完売に近づくにつれて、重要な安全策となるからです。 「アラビアポップの王様」との一夜をトラブルなく楽しむためにも、未確認のSNS販売者からの購入は避けてください。

コカ・コーラ・アリーナについて知っておくべきことすべて

コカ・コーラ・アリーナは、ドバイのシティ・ウォークの中心部に位置する最先端の多目的会場です。最大収容人数は17,000人で、中東最大級の完全空調完備の屋内アリーナです。ドバイのスカイラインを彩る見事なLEDファサードを備え、アムル・ディアブのような一流アーティストの公演に最適な世界クラスの音響効果を提供します。

当アリーナへはドバイ・メトロ（ブルジュ・ハリファ／ドバイ・モール駅）から簡単にアクセスでき、「Elevate」体験を求める方のために、優先入場やプライベート・ホスピタリティを含む42のコーポレートスイートをご用意しています。なお、スタンディングエリアをご利用の場合は14歳以上である必要があり、16歳未満の方は全エリアにおいて大人の同伴が必要です。