ドニー・ファン・デ・ベークがアヤックスに素晴らしいニュースを伝える：「そこまでは遠くない」

6ヶ月以上にわたるピッチからの離脱を経て、ドニー・ファン・デ・ベークの復帰が近づいている。元所属クラブであるアヤックスとのインタビュー番組『14 Minuten met』の中で、彼は「体調は最高」だと語った。「数週間後にはチームに合流できることを願っている」

昨年9月23日、ファン・デ・ベークにとって最悪の事態が起きた。アスレティック・ビルバオとのアウェイ戦で、ジローナのMFはアキレス腱を断裂した。ファン・デ・ベークは悲鳴を上げ、数ヶ月にわたるリハビリを余儀なくされた。そして今、ついに復帰が近づいている。

「調子はいいよ」と、今月29歳になるファン・デ・ベークは語り始めた。「もちろんピッチに戻るための道のりにはあるけど、実はすごく順調なんだ。身体的には最高の状態だ。復帰に向けてかなり追い込んでいるよ。」

「今は理学療法士と全力で取り組んでいて、ピッチでもトレーニングしています。あと数週間でチームに合流できると期待しているので、順調な感じです。ピッチを走るのが何よりも楽しいんです。ある時点で、ジムでのトレーニングには飽きてしまうものですから。」

「サッカー選手として、ピッチでボールを蹴り回したいと思うものです。今、まさにその段階にいます。次第にポジティブな気持ちになってきて、またサッカーがしたいという気持ちが本当に湧いてきます。チームに合流するのが待ちきれません。もうすぐそこです。」

怪我、その影響、そして数ヶ月にわたるリハビリは、ファン・デ・ベークにとって決して楽なものではなかった。「もちろん、すごく辛かったよ」と彼は認める。「特に最初の数ヶ月はね。そういう状況に陥ると、本当にイライラするし、辛いものだ。」

「とても長いプロセスだったし、当然ながらそんなことは全くやりたくなかった。幸い、今はそれを終えることができたので、あと数週間でチームに復帰し、またみんなを助けることができる。それが一番楽しいんだ。ボールを使って練習したり、試合に出たりすることだよ。」

「本当に一生懸命取り組んできました。毎日トレーニングを続け、ジムでのトレーニングも欠かしませんでした。もちろんピッチではあまり動けませんでしたし、今でもジムでのトレーニングは続けていますが、今は完全にピッチに集中しています。いよいよ最終段階に入りました。あと少しですが、順調に進んでいます」とファン・デ・ベークは語った。