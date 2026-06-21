ドニス：「正しい決断をした。批判は現実的ではない！」

サウジアラビア代表のジョルギオス・ドニス監督（ギリシャ）は、スペインに0-4で敗れた後、自身の戦術は世界屈指のチームを相手に最善だったと主張。批判は現実的べきだと訴えた。

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グループリーグ2戦目でスペインに敗れたサウジアラビアは、運命を決める最終戦・カーボベルデ戦へ望みを繋いだ。

ドニス監督は試合後、「予選突破のチャンスはまだある。カーボベルデ戦へ自信を持って臨む」と語った。

守備の問題については「もっと堅くあるべきだった。すべてを説明はできないが、プラン通りにはいかなかった。スペインの早期得点が試合を難しくした」と認めた。

苦しい序盤の展開が選手たちに精神的な影響を与えたとも指摘した。 「思うようにいかない展開に選手たちが不安を覚えるのは当然だ。試合中、私は彼らを落ち着かせようとした……これは強豪国でも起こり得る。恐怖ではなかったが、ピッチ上で安心感が欠けていた。より良い解決策を見つけるべきだった」

スペインの強さを踏まえ、ウルグアイ戦とは異なる戦術を採用したとも説明した。

「スペインのような強力な相手には、4-5-1で低い位置に守備ブロックを置いた。ウルグアイ戦は4-4-2だったが、同じやり方では通用しなかっただろう」と説明した。

「スペインは多彩な攻撃を持つチームで、複数の角度からゴールに迫れる。だから我々の目標はペナルティエリア内の危険を減らすことだった。試合前に下した判断は正しかったと思う」と続けた。

モハメド・クヌーが先発から外れた理由については「個人に関する質問には答えられない」と語った。

大敗しても、選手への信頼は揺らがない。

「大敗したが、立ち止まらない。強い相手に挑んだ。代表は今後さらに良くなると信じている。選手たちの日常のプレーを誇りに思い、1試合で信頼を失わない」と語った。

最後にドニスは批判者へ「ワールドカップでは大差がつく試合は多い。批判は受けるが、現実的なものであってほしい。大会はまだ続いている。努力を続け、次の試合に集中する」とメッセージを送った。