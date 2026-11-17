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サウジアラビア代表を率いるギリシャ人指揮官ゲオルギオス・ドニス監督が、カタールで行われたウズベキスタンとの親善試合で敗れた理由を明かした。

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サウジアラビア代表は現地時間火曜日、カタールの首都ドーハにあるジャシム・ビン・ハマド・スタジアムでウズベキスタンと対戦し、1-2で敗れた。今回のインターナショナルマッチウィークにおける親善試合2試合目だった。

ドニス監督は試合後の記者会見で次のように語った。サウジアラビア紙『アシャルク・アルアウサト』が伝えている。「望んでいた結果で試合を終えることはできなかったが、有益な教訓を得た。この教訓を生かさなければならない」

敗因については「最初の60分間は集中力を欠き、相手に多くのチャンスを与えてしまった。相手はそれを生かして2ゴールを奪った。その後、最後の30分で選手たちはポジティブな反応を見せた」と説明した。

さらに「合宿の締めくくりとして、多くの収穫やポジティブな点を得ることができた。その筆頭は、新たに招集した選手たちのパフォーマンスを確認し、見極められたことだ。この期間は、40人の選手からなるベースを構築するうえで重要なものとなった」と続けた。

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また「得られた最大の収穫は、新たなグループを築き、形づくっていることだ。代表には若い選手たちがおり、彼らをサポートすることが不可欠だ」と付け加えた。

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最後に「現段階での優先事項は、今後同じミスを繰り返さないよう、ミスから学ぶことだ。それと同時に、全員にチャンスを与え続けていく」と締めくくった。

サウジアラビア代表にとって今回の敗戦は、スペインに0-4で敗れて以来初めての黒星となった 。スペイン戦は、アメリカ、カナダ、メキシコで開催された2026年ワールドカップのグループステージ第2節だった。

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その後、サウジアラビア代表はワールドカップで1試合、第27回ガルフカップで5試合、親善試合で1試合の計7試合を戦い、5勝2分けを記録していたが、今回ウズベキスタンに敗れた。

また、この敗戦は去る4月にドニス監督が就任して以降、サウジアラビア代表での3敗目となった。ドニス監督は2026年ワールドカップ前の親善試合でもエクアドルに敗れている。

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ウズベキスタンは19分、サウジアラビアのGKハメド・ユセフ・アル・シャンキーティの致命的なミスから、シェルゾド・エサノフが先制ゴールを挙げた。

若き守護神は味方へのパスを試みたが、ボールはエサノフに渡ってしまう。完全にフリーでゴールと向き合ったエサノフは、難なくネットを揺らした。

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しかし、サウジアラビアはすぐさま試合を振り出しに戻す。23分、FWフィラス・アル・ブライカンがアハメド・アル・ガムディのクロスを見事なヘディングで合わせ、同点ゴールを決めた。

だが、アル・ブライカンとチームメイトの喜びは長く続かなかった。35分、ウズベキスタンはペナルティエリア内のこぼれ球を再びシェルゾド・エサノフが押し込み、2点目を奪った。

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これにより、サウジアラビア代表は今回のインターナショナルマッチウィークにおけるドーハでの合宿を終えた。ウズベキスタン戦は合宿中の2試合目で、先週金曜日には韓国に3-2で勝利していた。