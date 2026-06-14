サウジアラビア代表のギリシャ人監督ゲオルギオス・ドニスはウルグアイ戦を前に「どの相手も恐れない。勝利を目指す」と語った。

サウジアラビア代表は火曜未明、グループH初戦でウルグアイ代表と対戦する。

ドニス監督は試合前日の会見で「どのチームも恐れない。守備のためではなく、攻撃するためにここに来た。目標はウルグアイに勝つこと」と語った。

バルベルデ監督やウルグアイのスター選手たちについては、ドニス監督はこう語った。 「以前、メッシ、ネイマール、スアレスがいたバルセロナとチャンピオンズリーグで対戦したときも、自分のスタイルで臨んだ。私はチーム全体を相手にする。バルベルデも大スターだが、最も重要なのはチーム全体に集中することだ。サッカーは個人ではなく、チームスポーツだからだ」

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さらに「相手を知り、自分を信じ、どんな状況にも対応することが大切だ。何が起こるかは分からない。戦い方と集中力が鍵であり、自分たちの可能性と相手の能力を認識している」と語った。

また、米国の気候については「厳しいが、順応するしかない。休憩や水分補給のタイムアウトが重要になる」と述べた。

さらに「この判断がどんな結果をもたらすかは分からないが、ルールだから守る。休憩時間は選手たちを助けるだろう」と語った。

ワールドカップ直前に代表監督に就任した理由については「2015年からサウジアラビアに住み、この国を愛している。選手たちとも長く接してきた」と説明した。

「サウジアラビアに来て以来、このポストに就くことは予想していた。目標は代表チームに昔の輝きを取り戻させ、サウジのファンを喜ばせることだ」と語った。

最後に「サウジアラビアサッカーの名誉を守り、将来に向けた準備のためにも印象的なプレーを見せる」と結んだ。



