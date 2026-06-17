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ドニスの采配がサウジアラビア代表をスペインのリズムに合わせさせた

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3日間の戦闘

2026年ワールドカップのスペイン代表戦に向け、サウジアラビア代表は試合時間に合わせた集中トレーニングを実施する。

ゲオルギオス・ドニス監督率いるスタッフは、スペイン戦に向けた3回の練習を水・木・金にアトランタ時間正午（リヤド時間19時）に実施すると発表した。

サウジアラビア紙アル・リヤディヤは、この日程は日曜に予定されるスペインとのグループステージ第2節に選手を完全に適応させる目的だと報じた。

代表チームは火曜未明にウルグアイと1－1で引き分けた後、同スタジアムでファン・メディア公開の練習を行い、準備を再開した。

ウルグアイ戦の先発組はジムでリカバリーを行った。

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その他の選手はピッチでフィールドトレーニングを行い、ゴールキーパーは反応とスピード向上を目的とした専用メニューを実施した。

ドニス監督は明日水曜日から選手たちと戦術ミーティングを再開し、ウルグアイ戦のミスを分析してスペイン戦までに修正する。

代表チームはオースティンの「Q2」スタジアムであと3回練習し、その後アトランタへ移動。試合前夜、メルセデス・ベンツ・スタジアムで最終調整を行う。

この綿密なスケジュールは、優勝候補との厳しい一戦に向け、選手たちの身体面・技術面・精神面の準備を徹底的に整えるコーチ陣の姿勢を示している。

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