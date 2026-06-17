2026年ワールドカップのスペイン代表戦に向け、サウジアラビア代表は試合時間に合わせた集中トレーニングを実施する。

ゲオルギオス・ドニス監督率いるスタッフは、スペイン戦に向けた3回の練習を水・木・金にアトランタ時間正午（リヤド時間19時）に実施すると発表した。

サウジアラビア紙アル・リヤディヤは、この日程は日曜に予定されるスペインとのグループステージ第2節に選手を完全に適応させる目的だと報じた。

代表チームは火曜未明にウルグアイと1－1で引き分けた後、同スタジアムでファン・メディア公開の練習を行い、準備を再開した。

ウルグアイ戦の先発組はジムでリカバリーを行った。

その他の選手はピッチでフィールドトレーニングを行い、ゴールキーパーは反応とスピード向上を目的とした専用メニューを実施した。

ドニス監督は明日水曜日から選手たちと戦術ミーティングを再開し、ウルグアイ戦のミスを分析してスペイン戦までに修正する。

代表チームはオースティンの「Q2」スタジアムであと3回練習し、その後アトランタへ移動。試合前夜、メルセデス・ベンツ・スタジアムで最終調整を行う。

この綿密なスケジュールは、優勝候補との厳しい一戦に向け、選手たちの身体面・技術面・精神面の準備を徹底的に整えるコーチ陣の姿勢を示している。