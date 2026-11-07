ASローマは土曜夜、サッスオーロに危なげなく勝利した。スタディオ・オリンピコで ジャッロロッシ は、マリオ・エルモソとロドリゴ・モラのゴール、そしてその間に生まれたセバスティアン・ヴァルキエヴィチのオウンゴールにより、3-0で勝った。ドニエル・マレンは1アシストを記録し、全得点に絡んだ。ローマは暫定2位につけ、日曜にナポリとのアウェー戦に臨む首位ラツィオとは勝ち点1差となっている。

マレンが先発したローマは、前半にエルモソのゴールで先制した。スペイン人センターバックは自信を持ってペナルティーエリアへ向かってドリブルし、マレンと相手DFを経由してやや幸運な形で足元に戻ってきたボールを、鮮やかに蹴り込んだ。

2-0となった場面にもマレンが絡んだ。オランダ代表のマレンが放った、さほど脅威には見えないシュートは、サッスオーロのDF2人に当たり、最後は不運なヴァルキエヴィチを経由してゴールに入った。

後半もローマはサッスオーロにほとんど苦しめられず、サッスオーロはほぼ避けられない状況だった3失点目を喫した。マレンが空いていたモラを見つけ、モラはGKアリヤネト・ムリッチ（元NACブレダ、ヴィレムII）を破った。これで3-0となった。

その後は得点が生まれなかった。マレンは77分にサンティアゴ・カストロと交代。その10分前にはマルテン・デ・ローンがマヌ・コネに代わってピッチに入った。デヴィン・レンシュは負傷のため欠場した。