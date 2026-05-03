ドニエル・マレンは今夏早々にASローマへ前代未聞の大型移籍をもたらす可能性がある。欧州のトップクラブも獲得に動いている。

ドニエル・マレンは欧州のトップクラブから注目されている。27歳のFWは今シーズン終了後、2500万ユーロでASローマへ完全移籍する予定だが、その価値はそれ以上とされている。イタリア紙『コリエレ・デロ・スポルト』が報じた。

アストン・ヴィラからローマに移籍して以降、14試合で11得点を挙げるなど爆発的な活躍を見せているため、今シーズン終了後にローマが2500万ユーロの買い取りオプションを行使するのは確実視されている。

それでも夏以降もローマでプレーするかは不明だ。チェルシー、マンチェスター・U、ニューカッスル、バルセロナが興味を示しているという。

だがローマは売却するつもりはなく、5000万ユーロでも動かないという。

同紙は「彼は数カ月で価値を倍増させた。ゴール、加速、パフォーマンスはチャンピオンの証だ」と絶賛。リーグ14試合で11得点は「カニバル」と呼ぶにふさわしい数字だ。

ガスペリーニにとってマレンは、単なる新ストライカーではない。彼はチームの要であり、新プロジェクトの顔であり、再出発の象徴だ。欧州の半数が水面下で動く中でも、ローマのメッセージは明確だ。「マレンは売り物ではない」。

ただし同紙は「少なくとも現時点では」と補足する。選手がこのレベルに達すると、ビッグクラブのオファーは誰にとっても魅力的だからだ。