ドニエル・マレンがASローマをチャンピオンズリーグへ導いた。ローマはヘラス・ヴェローナに0-2で辛勝。3位でカリアリ戦に臨んだACミランは1-2で敗れ6位に落ち、出場権を逃した。 一方、コモはアウェーでクレモネーゼに4-1で勝ち、CL出場権を得た。

ヴェローナ 0-2 ローマ

ローマは序盤、ヴェローナの狭いスペースに苦戦。前半は決定機を作れず。

前半終了間際にはヴェローナが好機を得たが、ローマGKスヴィラールが好守で凌いだ。後半、ヴェローナのヴァレンティーノがディバラへのファウルで2枚目の警告を受け退場。直後のFKもスヴィラールが止めた。

さらに相手は不運なハンドでPKを献上。マレンは一度は失敗したが、ディバラが素早くリプレイし、2度目のチャンスでようやく先制した。

ステファン・エル・シャアラウィが追加点を決め、ローマでの最後の試合を0-2で締めくくった。この勝利でローマは2018年以来のCL出場権を得た。

ACミラン – カリアリ (1-2)

ミランはサンティアゴ・ヒメネスが先発。元フェイエノールトの彼は開始2分でアレクシス・サエレマエカーズに絶妙パスを送り、サエレマエカーズが冷静に決めて1-0とした。

20分後、CKからジェンナーロ・ボレッリがマイク・マイニャンの背後にボールを送り同点とした。前半終了間際にはマイニャンのミスが危機を招いたが、ミランは難を逃れた。

58分、ミランはコーナーキックをクリアしきれず、フアン・ロドリゲスにヘディングで決められ1-2とされた。

このスコアで試合終了。ミランの敗戦により、順位はユヴェントスとコモの結果次第となった。両チームが勝てばミランは6位に落ち、来季はヨーロッパリーグに出場する。

コモが勝利。前半36分、ヘスス・ロドリゲスのシュートがディフレクトし、GKエミル・アウデロは反応できなかった。後半早々、元ユトレヒトのFWタソス・ドゥヴィカスが素早いカウンターを決め、リードを2点に広げた。クレモネーゼはフェデリコ・ボナッツォーリのPKで1-2とし反撃したが、逆転への時間は短かった。 VAR判定でPKを得たコモがルーカス・ダ・クーニャのゴールで再び2点差。終盤はクレモネーゼベンチが退場者を出す混乱も。ダ・クーニャは後半40分にこの日2点目を決め、1-4で完勝を確定させた。