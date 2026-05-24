ドニエル・マレンが活躍し、ASローマはチャンピオンズリーグ出場を決めた。ローマはヘラス・ヴェローナに2-0で勝利。3位でカリアリ戦に臨んだACミランは1-2で敗れ6位に落ち、出場権を逃した。 一方、コモはアウェーでクレモネーゼに4-1で勝ち、CL出場権を得た。

ヴェローナ 0-2 ローマ

ローマは序盤、ヴェローナの狭いスペースに苦戦。前半は決定機を作れなかった。

前半終了間際にはヴェローナが好機を得たが、GKスヴィラールが阻止。後半、ヴェローナのヴァレンティーノがディバラへのファウルで2枚目の警告を受け退場。直後のFKもスヴィラールがセーブした。

さらにホームチームは不運なハンドでPKを献上。マレンは一度は失敗したが、ディバラが素早くリセットし、2度目のチャンスでオランダ人選手が0-1と先制した。

ステファン・エル・シャアラウィが追加点で勝利を決定づけ、ローマでの最後の試合を0-2で締めくくった。この勝利でローマは2018年以来のCL出場権を獲得した。

ACミラン – カリアリ (1-2)

ミランはサンティアゴ・ヒメネスが先発。開始2分でアレクシス・サレマケルスに絶妙パスを供給し、サレマケルスが冷静に決めて1-0とした。

20分後、ジェンナーロ・ボレッリのCKがマイク・マイニャンの背後に落ち、カリアリが同点に。前半終了間際にはマイニャンのミスが危うく失点につながるも、ミランは難を逃れた。

58分、ミランはコーナーキックをクリアできず、フアン・ロドリゲスにヘディングで決められ1-2とされた。

このスコアで試合終了。ミランの敗戦により、順位はユヴェントスとコモの結果次第となった。両チームが勝てばミランは6位に落ち、来季はヨーロッパリーグとなる。

クレモネーゼ 1-4 コモ

36分、ヘスス・ロドリゲスのシュートが軌道を変え、GKエミル・アウデロは反応できなかった。後半開始早々、元ユトレヒトのFWタソス・ドゥヴィカスが素早いカウンターを決め、リードを2点に広げた。

クレモネーゼはフェデリコ・ボナッツォーリのPKで1–2と1点差に詰め寄った。しかし直後、VAR判定でコモにもPKが与えられ、ルーカス・ダ・クーニャが決め再び2点差とした。

終盤はクレモネーゼベンチが審判への抗議で複数退場し混乱。ダ・クーニャは終了10分前にもネットを揺らし、1－4で完勝を確定させた。