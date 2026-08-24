ドニエル・マレンがセリエA新シーズンを最高の形でスタートさせた。オランダ代表FWは月曜夜、完璧なハットトリックを決め、ASローマのフィオレンティーナ戦4-0の快勝に大きく貢献。この勝利により、ローマが首位に立った。

昨季、マレンはアストン・ヴィラからローマへ半年間の期限付き移籍で加入していた。その後、FWはローマで大きなインパクトを残した。公式戦20試合で15ゴール3アシストを記録した。

そのためローマは、この夏にイングランドのクラブから完全移籍で獲得することを決断。2500万ユーロで、マレンは正式にイタリアへ渡った。

そして今のところ、ローマがその決断を後悔することはなさそうだ。なぜなら月曜夜、マレンはいきなり新シーズン初戦の主役となったからだ。

マリオ・エルモソのゴールがオフサイドで取り消された後、27分にネットを揺らしたのはマレンだった。FWはペナルティーエリア内でこぼれ球を足元に収めると、押し込むようにしてゴールへねじ込んだ。1-0となった。

後半に入ると、15分以内にマレンがさらに2度ゴール。まずは左足で2-0をニア上へ強烈に突き刺すと、その後まもなくパウロ・ディバラの折り返しからハットトリックを完成させ、3-0とした。なお、ディバラにとってもこれはハットトリックだったが、こちらはアシストでの達成だった。

マレンが大きな拍手を受けて交代した後、さらに1点が生まれた。ニッコロ・ピジッリが4-0を押し込み、ローマの快勝に花を添えた。