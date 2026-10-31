ローマは土曜日、今季のセリエAで7勝目を挙げた。ローマはウディネーゼを圧倒し、敵地で5-2の勝利を収めた。ドニエル・マレンが1得点を記録したローマは、首位を争うインテルとラツィオに次ぐ3位につけている。

スタディオ・フリウリでは計3人のオランダ人選手が先発した。ウディネーゼのユルゲン・エケレンカンプと、ローマのマレン、マルテン・デ・ローンだ。デヴィン・レンシュは試合終了10分前、ブラジル代表のウェズレイ・フランサに代わって出場した。

ウディネでの先制点は開始10分足らずで生まれた。ウェズレイの鋭いクロスにブライアン・クリスタンテが頭で合わせると、GKで元スパルタ所属のマドゥカ・オコイェは防げず、スコアは0-1となった。

30分が経過した頃、マレンには決めなければならない絶好機が訪れた。オランダ代表選手の最初のシュートはオコイェに阻まれ、こぼれ球を再び狙ったが、本人も驚くことにボールはポストを直撃した。

それでも直後に追加点が生まれた。クリスタンテがドリブルでペナルティーエリア内へ難なく進入し、ファーポスト側にスペースを見つける。そこに現れたロドリゴ・モラが難なく押し込んだ。数分後にはマレンもゴールを決める。マティアス・スーレからパスを受けた点取り屋はオコイェの逆を突き、0-3とした。

ローマの勢いは止まらず、37分には0-4とした。スーレが精度の高いコーナーキックでキック技術を見せ、エヴァン・エンディカの頭にぴたりと合わせる。エンディカの高い打点からのヘディングシュートがオコイェを破った。

後半のローマには、それ以上力を使う意図がほとんど見られず、再開直後にニコロ・ザニオーロに1-4とするゴールを許した。かつてローマに所属し、退団後には同クラブについて何度も否定的な発言をしていたザニオーロは、得点を喜ばなかった。

ウディネーゼは突然、2-4まで追い上げた。ハッサン・カマラが前を見ずにボールを前方へ送ると、それがマッテオ・パルマに渡り、GKピエルルイジ・ゴッリーニと対峙する。ゴッリーニはこのDFのボレーシュートを止められなかった。しかし、最後にゴールを決めたのはダニエレ・ギラルディだった。このDFも見事なシュートを決め、クラブでの初ゴールでスコアを2-5とした。