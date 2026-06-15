ドニエル・マレンが秘めた趣味を明かす：「チームメイトには『頭がおかしい』って言われるんだ！」

ドニエル・マレンがプライベートカーコレクションを初めて公開した。DAY1のジェイ・ジェイ・ボスケが案内する独占ガレージツアーで、オランダ代表の彼はBMWのクラシックカー、ポルシェ、フェラーリ、そして特別なコレクターズアイテムを紹介した。

マレンは幼少期から車好きで、「最初はBMWだった」とASローマのFWは語る。YouTubeを見て窓から車を見ていたという。

中でも思い入れが強いのがBMW 320isで、彼はこのモデルを「象徴的」と語る。父もBMWに乗っていたため、幼少期からブランドへの愛が育まれたという。

ただ気に入った車を買い漁るのではなく、遠征中でもネットで見るほどリサーチに余念がない。「チームメイトは『お前、頭おかしいよ！』と笑う。みんなNetflixを見ているのに、僕だけAutoscoutだからね（笑）」

ガレージにはBMW 1M、ゴルフGTIクラブスポーツS、トヨタGRヤリス、ポルシェ911 GT3ツーリング、フェラーリ458スパイダーなどが並ぶ。中でも最後の1台には思い出がある。若きマレンが故ミノ・ライオラ氏とフェラーリ812でモナコを走った経験が、フェラーリ愛の原点だ。

彼はコレクションの将来にも思いを巡らせ、成功の証しとして子どもたちに引き継ぐつもりだ。

音楽も大好きで、愛車には高性能オーディオを装備。ハウスミュージックをよく聴くが、幼少期は100% NLやレネ・フロガー、ルース・ジャコットの曲に親しんだ。

ボスケは引退後にDJ転身かとからかうが、マレンは慎重だ。「DJは楽しいが、人前でプレイする勇気があるかは分からない」と笑う。

オランダ代表のロッカールームでは、選手全員が曲を追加できる共有プレイリストがあるが、マレンは選曲に慎重だ。「試合前にゴードンは絶対NGって思うだろうね。あれが僕が初めて入れた曲なんだ」と笑った。







