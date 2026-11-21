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ドニエル・マレンが土曜夜、ASローマで再びその実力を示した。オランダ人FWは敵地でのパルマ戦で見事な先制点を決め、今季リーグ戦11試合で9得点としている。

ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督は代表戦期間明けの一戦で、すぐにマレンを起用した。オランダ代表のマレンは前線の最も高い位置に入り、パウロ・ディバラとモラがそのすぐ後方に位置した。

開始から10分余りで、マレンにはチャンスが訪れた。パルマのゴールに向かって駆け上がったが、ホームチームのDF2人に追いつかれた。

前半、ASローマが優勢だったわけでは決してない。パルマには先制のチャンスが複数あったが、GKミレ・スヴィラルらがアウェーチームの失点を防いだ。

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一方、39分には逆側のゴールで得点が生まれた。マレンは選手が密集するペナルティーエリア内で、右サイドに位置していた背番号77のルッリからクロスを受けた。

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オランダ人FWは空中のボールを右足で見事に収めた。続けて周囲を見極め、冷静に決め切った。GKジョバンニ・ダッファラになすすべはなかった。スコアは0-1となった。

この美しいゴールで、マレンはセリエAでの印象的なシーズンに新たな1ページを加えた。リーグ戦わずか11試合で9得点に到達している。

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先の代表戦期間中にも、マレンはゴールを決めている。オランダ代表がギリシャに7-0で快勝した試合で得点を挙げた。