ドニエル・マレンが再びゴール、ASローマは敵地で快勝

ローマは土曜日、今季のセリエAで7勝目を挙げた。ジャッロロッシはウディネーゼを圧倒し、敵地で5-2の勝利を収めた。ドニエル・マレンがローマの1得点を記録。ローマは首位を争うインテルとラツィオに次ぐ3位につけている。

スタディオ・フリウリでは、ウディネーゼのユルゲン・エッケレンカンプ、ローマのマレンとマルテン・デ・ローンというオランダ人選手が先発した。デヴィン・レンシュは試合終了10分前、ブラジル代表のウェズレイ・フランサに代わって出場した。

ウディネでの先制点は、開始から10分もたたないうちに生まれた。ウェズレイの鋭いクロスにブライアン・クリスタンテが頭で合わせると、GKで元スパルタ所属のマドゥカ・オコイェは防ぎきれなかった。スコアは0-1となった。

30分が経過した頃、マレンには決めなければならない絶好機が訪れた。オランダ代表FWの最初のシュートはオコイェに防がれ、こぼれ球を狙ったシュートも、本人が驚くほどのミスとなってポストに当たった。

しかし、その直後にローマは得点を追加した。クリスタンテがペナルティーエリア内へ難なくドリブルで入り、ファーポスト側のスペースを見つける。そこに現れたロドリゴ・モラが難なく押し込んだ。さらに数分後にはマレンもゴールを決めた。マティアス・スーレからパスを受けたストライカーは、オコイェの逆を突いた。スコアは0-3となった。

ローマの勢いは止まらず、37分には0-4とした。スーレが精度の高いコーナーキックでキック技術を披露し、エヴァン・エンディカの頭に合わせる。高い打点からのヘディングシュートがオコイェを破った。

後半のローマはあまり力を注ぐつもりがないようで、再開直後にニコロ・ザニオーロのゴールで1-4とされた。かつてローマに所属し、退団後に同クラブについて何度も否定的な発言をしていたザニオーロだが、ゴールを喜ぶことはなかった。

ウディネーゼは思いがけず2-4まで追い上げた。アサン・カマラが前方へ見ずに蹴り出したボールで、マッテオ・パルマがGKピエルルイジ・ゴッリーニの前でフリーになる。ゴッリーニは、このDFのボレーシュートを止められなかった。最後の得点を挙げたのはダニエレ・ギラルディ。このDFも見事なシュートを決め、クラブでの初ゴールを記録した。スコアは2-5となった。