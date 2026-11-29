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ドニエル・マレンが日曜日、再びローマで存在感を示した。モンツァ戦の前半に先制点を挙げ、2点目もアシスト。この時すでに負傷を抱えていたオランダ代表FWは、後半のピッチには立たなかった。2位のローマは最終的に4-0で勝利し、宿敵ラツィオとは勝ち点2差、インテルとは勝ち点1差となった。

ローマは週半ば、チャンピオンズリーグのパリ・サンジェルマン戦で十分に値する勝ち点1を獲得し（2-2）、さらに自信を深めていた。モンツァ戦でも力強い立ち上がりを見せ、早々にマレンが先制。相手をかわして右足でファーサイドに決め、1-0とした。

その12分後、ローマはリードを2点に広げた。ここでもマレンが重要な役割を果たす。パスを受けた元PSVのマレンは顔を上げ、マティアス・スーレが空いているのを見逃さなかった。アルゼンチン人MFはトラップから素早くシュートを放ち、落ち着いてファーサイドの隅に決めた。2-0。

その後まもなく、マレンがその時点ですでにどこかに違和感を抱えていたことが明らかになった。ローマのスターは何度も足首を気にしながら、ハーフタイムまでプレーを続けた。その間にローマは、再びスーレの得点で3-0とする。スーレはロドリゴ・モラのお膳立てとマヌ・コネとの連係から、ゴール上隅にシュートを突き刺した。

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ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督が、目をかけるマレンをハーフタイムに下げ、いつも交代で起用するサンティアゴ・カストロを投入したのは意外ではなかった。カストロは後半開始直後、エマヌエレ・ルッリのパスを受けてローマに4点目をもたらすべき場面を迎えたが、ほぼ無人のゴールを前にシュートを外した。

後半のその後にも、カストロのシュートはGKデンバ・ティアムの拳に正面から阻まれた。元ボローニャのカストロにとって、思いどおりにいかない展開だった。それでもアディショナルタイム、待ち望んだゴールを手にする。パウロ・ディバラとダニエレ・ギラルディの連係から、後者がカストロへ低いクロスを送り、カストロが押し込んだ。4-0。

ローマは金曜日にボローニャと対戦し、その後はスポルティング・ポルトガルとのチャンピオンズリーグの一戦に臨む。そして、ラツィオとの永遠のダービーが待っている。ローマの青いチームは昨季、欧州大会への出場権を得られなかった。そのため、12月13日の日曜日、12時30分に始まるダービーまでに控えるのは、ホームでのアタランタ戦だけだ。