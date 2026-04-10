ドニエル・マレンがハットトリックを達成し、好調を維持してオランダ代表としてワールドカップへ。

金曜のローマ戦でドニエル・マレンがハットトリックを達成し、3－0でピサに勝利。6位ローマはCL出場圏をキープした。

開始3分で先制。マレンはペナルティエリアに独走し、完璧なシュートを決めた。2-0は前半終了2分前。レンシュのパスを至近距離で押し込んだ。直前にはペッレグリーニのFKがクロスバーを直撃していた。

後半開始直後にはマティアス・スーレのパスを押し込み、ハットトリックを達成。ローマでの14試合目で11ゴール目となり、10得点を挙げ3位に浮上した。 マレンより上は、ラウタロ・マルティネス（インテル、16ゴール）とアナスタシオス・ドゥヴィカス（コモ、11ゴール）だけだ。

マレンは1月にアストン・ヴィラからレンタル移籍で加入。ローマが欧州カップ戦に出場すれば、2500万ユーロで完全移籍できる。2025年1月には同額でドルトムントからプレミアリーグへ移籍していた。

この活躍で代表での起用も期待される。3月末のノルウェー戦（2-1）では70分間出場。4日後、ダムフリーズの退場でクーマン監督は戦術変更し、マレンは15分で交代、ヘルトゥイダが投入された。

代表51試合で13得点を挙げ、2021年と2024年の欧州選手権に出場。2022年カタールW杯ではルイ・ファン・ハール監督に選ばれなかった。