ドナローマ、W杯欠場の衝撃を受けて沈黙を破る

イタリア代表のゴールキーパー、ジャンルーイジ・ドナロマは、イタリア代表の2026年ワールドカップ出場が絶望的となった数時間後、沈黙を破った。

イタリア代表は、火曜日の夜に行われた2026年ワールドカップ予選プレーオフ決勝で、ボスニア・ヘルツェゴビナにホームで1-1の引き分けの末、PK戦（4-1）で敗れ、ワールドカップ本大会への出場権獲得という課題を再び克服できなかった。

これにより、イタリア代表は2018年、2022年に続き、過去3大会連続でワールドカップ出場を逃すこととなり、「アズーリ」はワールドカップ復帰までさらに4年間待たなければならなくなった。一方、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表は史上2度目のワールドカップ出場を決めた。

ドナローマは昨夜、イタリアサッカー連盟が選手に対し、ミックスゾーンや記者会見での発言を禁止していたため、コメントすることができなかった。

しかし、マンチェスター・シティのゴールキーパーは、水曜日の夜、ソーシャルメディアで沈黙を破った。

まだワールドカップに出場したことのないイタリア代表のキャプテンは、悲しみを隠すことができず、次のように語った。「昨夜、試合の後、僕は泣いた…イタリアを本来あるべき場所へ導けなかったという失望から泣いたんだ」。

さらに彼は続けた。「私が感じている深い悲しみから泣いた。私が誇りを持って率いる代表チームの全選手たちと共に、そして、代表チームのファンの皆さんも今、同じように感じていると知っているからだ」。

ドナローマはさらにこう続けた。「今は言葉ではどうにもならない、それは事実だ。しかし、私を支配する強い感情があり、それを皆さんと共有したい。この大きな失望の後、私たちは再びこのページを閉じる勇気を持たなければならない。それを実現するためには、多くの力と情熱、そして信念が必要だ。 揺るぎない信念こそが前進する原動力です。なぜなら、人生は、ためらうことなく全力を尽くす者に報いることを知っているからです」。

そして彼はこう締めくくった。「ここから、私たちは再び始めなければならない。共に。もう一度。イタリアを本来あるべき地位へと取り戻すために。今、残されているのは、この現実を受け入れ、再び立ち上がることだけだ。もう一度。」

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