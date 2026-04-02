アル・ヒラルのイタリア人監督、シモーネ・インザーギは、明後日の土曜日に行われるロシェン・プロリーグ第27節のタアウーン戦を前に、守備陣の主力選手2人が復帰したことで安堵の息をついた。

アル・ヒラルは、サレム・アル・ドスリ、スルタン・マンデシュ、そしてフランス人選手サイモン・ボワブリを筆頭に、相次ぐ負傷者続出に苦しんでいる。

アル・ヒラルは、SNSプラットフォーム「X」の公式アカウントを通じて、ディフェンスラインの2人、ムタブ・アル・ハルビとハッサン・テンブクティが回復したことを発表した。

ヒラルの医療スタッフによると、この2人は木曜日に実施されたチーム練習に通常通り参加したという。

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したがって、両選手を起用するかどうかはシモーネ・インザーギ監督の判断に委ねられるが、タウフーン戦は難敵であるため、監督には多くの選択肢がある。

アル・ヒラルはロシェン・リーグの順位表で2位につけており、勝ち点64を獲得している。首位アル・ナスルとは3ポイント差だ。



