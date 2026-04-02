Goal.com
ライブ
Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport
GOAL

翻訳者：

ドスリーの負傷という衝撃の後、アル・ヒラルはディフェンスの2選手が復帰し、安堵の息をついた

アル・ヒラル 対 アル・タアーウン
アル・ヒラル
アル・タアーウン
プレミアリーグ
サーレム・アル・ダウサリ
モテブ・アル＝ハルビ
ハッサンアルタンバクティ
サウジアラビア

決定権はイタリア人監督にある

アル・ヒラルのイタリア人監督、シモーネ・インザーギは、明後日の土曜日に行われるロシェン・プロリーグ第27節のタアウーン戦を前に、守備陣の主力選手2人が復帰したことで安堵の息をついた。

アル・ヒラルは、サレム・アル・ドスリ、スルタン・マンデシュ、そしてフランス人選手サイモン・ボワブリを筆頭に、相次ぐ負傷者続出に苦しんでいる。

アル・ヒラルは、SNSプラットフォーム「X」の公式アカウントを通じて、ディフェンスラインの2人、ムタブ・アル・ハルビとハッサン・テンブクティが回復したことを発表した。

ヒラルの医療スタッフによると、この2人は木曜日に実施されたチーム練習に通常通り参加したという。

関連記事…カンセロが爆弾発言：「アル・ヒラルに来たのはジーゾスのためだけだ…ネイマールは貴重な宝石だ
」関連記事…ロナウドの友人の前で…ブラジル人アナウンサーがメッシへの侮辱を回想！

プレミアリーグ
アル・ヒラル crest
アル・ヒラル
HIL
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK
プレミアリーグ
アル・タアーウン crest
アル・タアーウン
ALT
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK

したがって、両選手を起用するかどうかはシモーネ・インザーギ監督の判断に委ねられるが、タウフーン戦は難敵であるため、監督には多くの選択肢がある。

アル・ヒラルはロシェン・リーグの順位表で2位につけており、勝ち点64を獲得している。首位アル・ナスルとは3ポイント差だ。


広告