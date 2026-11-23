共有 GOALをGoogleでフォロー

マンチェスター・シティがチャンピオンズリーグでナポリを迎える一戦を前に、ジェレミー・ドクが元チームメイトのケヴィン・デ・ブライネとの対戦を楽しみにしていると語った。ベルギー代表では今も共にプレーする名MFと、欧州の舞台で相まみえる。

広告

エティハドでの特別な再会

マンチェスター・シティは火曜日の チャンピオンズリーグ、ナポリとの重要な一戦 に向けて準備を進めているが、試合前の話題の中心はクラブの真のレジェンドの帰還だ。プレミアリーグ史上屈指のMFと広く評価されるデ・ブライネが、イタリアからの遠征チームの一員としてエティハド・スタジアムのピッチに戻ってくる。ドクにとって、ベルギー代表の主将と対戦できるのは待ち遠しい瞬間だ。

ドクはクラブ公式サイトで「ケヴィンが今でもどれほど特別な選手か、説明する必要はない」と語った。「シティで一緒にプレーしたし、今も代表で共にプレーしている。彼とプレーするのはいつだって楽しい。周りの選手には見えないものが見えていて、その能力は信じられないほどだ。明日、彼に会えるのをみんな楽しみにしている。前回ナポリと対戦した時は、退場処分のため彼があまりプレーできなかったのが残念だった。でも、彼と対戦するのが楽しみだし、今も一緒にプレーできていることをとてもうれしく思う」

デ・ブライネとの絆も、競争では別

ピッチ外では親しい間柄にあるが、ドクは、チーム内での激しく妥協のない競争においてはデ・ブライネとの友情も脇に置くと強調する。両者のベルギー人同士としての絆は強いままだが、練習場では互いを限界まで高め合おうとする意欲が以前にも増して強いと、切れ味鋭いウイングは明言した。

「僕たちはみんな負けず嫌いで、最高の自分でありたいと思っている。多くのことを成し遂げたケヴィンのような選手が、それでも常にさらに良くなろうとしている姿を見るのは、いつだって刺激になる」とドクは語った。

広告 広告

調子の低下を乗り越えるために

シティの最近の戦いぶりは、サポーターや識者の間で議論を呼んでいる 。シーズン開幕後に公式戦8連勝を記録する鮮烈なスタートを切ったものの、ここ数週間はパフォーマンスがやや低下した。最近は勝利から遠ざかっているが、ドクはチームが決定力を取り戻す寸前だと固く信じている。

Related Topics

次の試合 MCI UEFAチャンピオンズリーグ 15:00 NAP 視聴する

ベルギー代表のドクは、いくつかの厳しい結果だけでチーム全体の実力は決まらないと強調した。戦術の浸透とチームの連係づくりは今も進行中であり、すべてがかみ合えば、プレミアリーグ王者はシーズン最初の1カ月に見せた圧倒的な調子を取り戻すとの考えを示した。

シティの取り組みへの自信

チームが再びリズムをつかむまでにどれほどかかるかと問われたドクは、コーチングスタッフの下で進む現在の方向性に楽観的な見方を示した。シティ・フットボール・アカデミーでの取り組みは実を結んでおり、練習を重ねるたびに選手たちはピッチ上での互いの動きをより深く理解するようになっていると主張した。

広告

「時期を決めるものではないと思う。僕たちはかなりうまくやってきた」とドクは語った。「7試合に勝ったからといってすべてが良いわけではないし、数試合負けたからといってすべてが悪いわけでもない。いつまでに、という期限はないと思うけど、正しい方向に進んでいる。毎日、互いをより深く知るようになっているし、ある時またすべてがかみ合って、僕たちは本来の調子を取り戻すはずだ」