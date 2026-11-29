17分、ドクはアーセナルDFの行為に抗議してピッチに倒れ込み、主審にレッドカードの提示を求めた。その後試合は中断され、主審はビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）ルームとの交信に耳を傾けた。VARはさまざまな角度からこの場面を再確認した。
リプレーが何度も映し出されたものの、主審はティンバーのファウルを取らず、レッドカードも提示しなかった。試合はそのまま続行され、ドクは審判団の判定と、アーセナルDFが処分されなかったことに怒りをあらわにし、激しく抗議した。
この場面は大一番の中で物議を醸した。マンチェスター・シティの選手が抗議したのは、アーセナルDFが意図的に髪をつかんだと考えたためだったが、VARは主審の判定を覆すに足る根拠を見いださなかった。
この一戦はプレミアリーグの優勝争いにおいて大きな意味を持つ。アーセナルは勝ち点28で首位に立って試合に臨んでおり、第11節までに9勝1分け1敗を記録していた。
一方、マンチェスター・シティは勝ち点22で3位につけており、2位ブライトンと勝ち点で並んでいる。ここまでの成績は7勝1分け3敗だ。
つまりマンチェスター・シティはアーセナルに勝ち点6差をつけられた状態でこの試合を迎えており、エミレーツ・スタジアムでの勝利は差を縮め、首位争いを再び活性化させる重要なチャンスとなる。
一方のアーセナルは、ホームの利とサポーターの後押しを生かして首位の座を固め、タイトルを争う有力なライバルの一つとの差を広げたい考えだ。シーズンがより決定的な局面に近づくなか、両チームにとって大きな意味を持つ一戦となる。