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シティ・フットボール・グループ？ ブルーコ？ レッドブル？ サッカークラブの複数保有というモデルは、もはや国際的な大企業グループだけのものではない。エストレージャ・フットボール・グループは国際的に事業を展開し、ポルトガルのカスカイスとカルヴォエイロ・ユナイテッドに加えて、プロ・パトリアを買収した。同グループが掲げるのは異なるアプローチだ。傘下のクラブを対等な立場に置き、専門知識、技術、人材を共有する水平型のモデルである。

グループがイタリアに持ち込む構想と、プロ・パトリア買収の背景にある計画について、エストレージャ・フットボール・グループの共同創設者兼会長、デイビッド・ドウィンガーが『Calciomercato』の独占取材で語った。若手、才能、テクノロジー、インフラ、そして何よりも野心。これらが、競技面での結果を計画的な取り組みの成果として生み出そうとする、この投資の鍵だ。

ご自身のスポーツとの歩みと、エストレージャ・フットボール・グループの誕生について教えてください。当初はどのような構想で、どんなサッカーグループを築きたいと考えていますか？

「私はスポーツに親しむ家庭で育った。家族にはアスリートが多く、オリンピックに出場した人もいる。私の子どもたちもサッカーをしている。個人的に、あらゆる形の才能に強く引かれる。才能ある人が好きで、そういう人たちに囲まれていたい。彼らは価値を生み出せると思うからだ。例えば、現在私たちと働いている世界最高のホッケー選手、セシリア・ヴァニョーニのような人がそばにいるのはうれしい」

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プロ・パトリアへの投資を決めた理由は何ですか？ このクラブの何に可能性を見いだしたのでしょうか？



「非常に多くのクラブを分析し、今もほかのクラブを探している。保有クラブを大きく増やしたい。私たちには、地理的条件、成長の可能性、歴史など、50の基準で評価するツールがある。プロ・パトリアには重要な歴史があり、共同出資者のルカ・バッシや、競技面での成長を助けてくれる可能性があったワルテル・サバティーニのような人々もいる。



大きなものに育つ可能性を感じた。厳しいシーズンを経た今こそ、関わって投資する適切なタイミングだと考えた」

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どのような夢を抱き、成長に向けて何を最優先しますか？



「目標、いや夢は、もちろんセリエAに戻ることだ。そして、もしかしたらミランやユヴェントスと競い合えるかもしれない（笑）。今はセリエCへの昇格が優先事項だが、昇格そのものを目的と捉えてはいけない。私たちの取り組みの結果であるべきだ。



ただ、現実的かつ持続可能な形で進めなければならない。傘下のクラブが問題に直面しないようにし、非常に賢く行動する必要がある。ブランドを築き、ファンをスタジアムに呼び戻さなければならない。ファンの心をつかむのは簡単でも、物事がうまくいかないときにも離れずにいてもらう必要がある」



現在、エストレージャはイタリアと国外にプロ・パトリア、カスカイス、カルヴォエイロなどのクラブを保有しています。クラブを買収する際には、若手にとっての具体的な機会も重視しますか？



「私は父親なので、育成年代のサッカーに強い関心がある。これが最も持続可能な道だと思う。昨年の降格以降、多くの選手が去った。私たちは、できるだけ多くの若手をチームに加えたいと考えている。



トップチームと育成部門を緊密につなぐ必要がある。U-19とトップチームの差を縮めなければならない。目標は、できるだけ多くの選手をトップチームに送り出すことだ。



もちろん、野心を持って若い才能を引きつけなければならない。ほかで機会を見つけられてしまわないよう、できるだけ早く契約を提示することも重要だ。才能ある選手をここにとどめ、次の段階へ進む手助けをする方法を見つけるのが私たちの使命だ」

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複数クラブの保有は、シティ・フットボール・グループ、ブルーコ、レッドブルのような国際的な大企業グループやトップレベルのサッカーと結びつけられがちです。資金、インフラ、注目度が大きく異なる下部カテゴリーで、この手法はどう機能するのでしょうか？

「正直なところ、私たちはピッチ上のことより先に、ピッチ外で起きることに強く目を向けている。まずは注目を集めることが重要だ。そのために、競技面の結果だけでなく、こうしたインタビューやSNSも活用しようとしている。



イタリアのアマチュアサッカーが、すでにこれほど注目を集めていることには驚いた。



目標はSNSで成長し、より多くの人の目に触れ、影響力を生み、商業収入を増やすことだ。ファンを増やし、才能ある選手を引きつけ、イギリス、オーストリア、オランダなど、ほかの国のクラブとも競えるようになりたい」

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現在のイタリアサッカーをどう見ていますか？ イタリアには偉大な伝統と豊かな才能がある一方、構造的な問題も抱えています。また、マラゴとガッリアーニの争いについて、グループはどのような立場ですか？

「イタリアでは過去と比べて何かが変わったのは確かで、それは連盟で今後何が起こるかとは別の話だ。私にとって、個々の才能だけの問題ではない。以前のように機能していない部分があるのは明らかで、さらに一歩前に進む必要がある。



リスクを取る必要はあるが、進むべき道は若手にあると思う。多くの若手が国外でプレーすることを選んでいる。イタリアが自問すべきなのは、なぜ自国の才能ある選手たちが去る決断をするのか、ということだ。イタリアにはセリエBにも素晴らしいクラブが数多くある。あなた方の国にもう才能がないとは思わない。むしろ、才能が途中で失われているのだと思う」

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若手についてもう少し伺います。プロではない、あるいはセミプロの環境で選手を育成するのはどれほど難しいですか？ また、ビッグクラブのアカデミーとはどう競いますか？

「今すぐではないかもしれないが、トップクラブの育成部門と競うことが、私たちの進みたい道だ。ここで成長し、やがて高いレベルに到達できる若手はたくさんいる。そのための野心が必要だ。



人々に『息子をあそこに行かせたい。プロサッカー選手になれる可能性が最も高い場所だから』と言ってもらいたい。そのような環境を築ければ、大きな成果を得たことになる。



若手の育成に本気で取り組み、計画をきちんと説明できれば、これが最善の道だと人々は理解してくれる。私たちがやろうとしていることを、ほかのクラブはどこもしないと確信している」

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イタリアではビッグクラブのセカンドチームがセリエCに導入され、ミラン・フトゥーロのようなチームはセリエDにも参入しています。このモデルをどう評価しますか？

「正直なところ、場所による。私たちは最初のクラブであるカスカイスで、セカンドチームを設け、常設することを選んだ。そのチームがピッチ上の結果によって下のディビジョンでプレーすることになっても、問題はない。このモデルは100％正しい。ミラン・フトゥーロがセリエDにいる可能性があるのは、単なる例外的な事態だ。



繰り返すが、私たちは皆、才能ある選手を自分たちのシステムにとどめるよう努めなければならない。若手を商業的な観点だけで見てはならないからこそ、セカンドチームは有効な選択肢になり得る。私たちは16歳、17歳の優れた選手を見いだし、彼らのために価値を生み出さなければならない」

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スカウティングと選手獲得は、ClubOSの活用も含め、エストレージャの理念の中心にあります。このシステムの仕組みを教えてください。

「すべてのクラブが使うべきソフトウェアだ。競技部門だけでなく、財務、スポンサー、その他の運営面にも使える。そうしたデータをすべてシステムに入力し、そこから私たちを助け、提案を示してくれるモデルを取り出せる。



私たちは常に、いわゆる『バタフライ効果』を探している。このシステムでは、一つの決断が将来にどう影響するかを利用者が理解できる。例えば、失点が多いためにDFが必要かもしれない。だが、そこに投資すれば、成長を待っている19歳の選手を失うかもしれない。サッカーには、解釈されていないデータがたくさんある。私たちはこのツールで未来をシミュレーションしている」

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今後5年を見据え、エストレージャ・フットボール・グループとプロ・パトリアがどこに到達していてほしいですか？

「難しい質問だね（笑）。競技面では、早くセリエBに到達することが目標になり得ると思う。ただ、繰り返すが、それは取り組みの結果であるべきだ。セリエCに安定して定着する形でも構わない。そのうえで、多くの若手をトップチームに送り出し、地域全体の育成の模範になれていると確信できればいい」