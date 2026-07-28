ドゥシャン・タディッチ、ジョルディ・クライフからのオファーを明かす　アヤックスを断った理由も説明

ドゥシャン・タディッチは、アヤックス復帰の可能性についてジョルディ・クライフと話をしたことを認めた。テクニカルディレクターとの話し合いは前向きなものだったが、セルビア人FWは最終的にNECでの新たな挑戦を選んだ。

ナイメヘンのトレーニング場で、タディッチは集まった報道陣に対応した。アヤックスと話し合いを行っていたものの、選手としてアムステルダムに戻ることはないと、すぐに明確にした。

「ジョルディと話をした。とても良い話し合いだったが、主に指導者としてのキャリアについて話した。彼はそのためのオファーをしてくれたが、私はまだプレーしたい」と、37歳のNEC所属選手は語った。

UEFAカンファレンスリーグのボイヴォディナ対アヤックス戦（1-4）を前に、タディッチはクライフと話をしていた。「彼は感じのいい人だと思うし、アヤックスで大きなことを成し遂げられると思っている」

「彼には勝者のメンタリティーがあり、それはアヤックスに必要なものだ。タイトルを勝ち取ってくれることを願っている」と、タディッチはテクニカルディレクターについて続けた。

また、セルビア人FWはNECを選んだ理由についても説明した。「プロジェクト、監督、そのスタッフ、そしてフロントが理由だ。クラブの仕事の進め方は、自分にとても合っていると思う」

さらに、タディッチはディック・スフロイデルのプランと仕事の進め方にも大きな可能性を感じている。「彼のアイデアとプレースタイルも素晴らしい」。また、このアタッカーは初練習での強度にも満足している。

NECがタディッチをナイメヘンに迎え入れる可能性を探っていることは、以前から明らかになっていた。その後しばらくして、セルビア人FWはアル・ナスル入りに傾いているようにも見えたが、日曜日に37歳のタディッチがNECでキャリアを続けることが明らかになった。タディッチはオランダに戻ってこられたことを喜んでいる。