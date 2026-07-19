Voetbalzoneの信頼筋によると、NECはドゥシャン・タディッチをエールディヴィジに呼び戻す寸前だ。37歳のFWはアル・ワフダFCでの1年契約満了でフリーとなり、ナイメーヘンでキャリアを続ける見込み。

NECはフリー移籍となるタディッチの獲得目前で、最終手続きを進めている。セルビア人FWは2度目のオランダ復帰となる。

以前FCフローニンゲン、FCトゥウェンテ、アヤックスでプレーし、エールディヴィジ通算295試合で119得点140アシストを記録した左利きの選手だ。

昨夏フェネルバフチェからアル・ワフダへ移籍。トルコでの契約は満了し、リーグ優勝なら更新だったが2位に終わり達成できなかった。

トルコでの2年間を経て、UAEのクラブと1年契約を結んだ。公式戦42試合で5ゴール20アシストを記録した。

現在37歳のセルビア人FWは勢い衰えず、再び1年契約を延長した。ナイメーヘンはCL本戦出場権を争う戦力として、経験豊富なストライカーを加えることになる。

NECはすでにヴィテッセのアダム・タハウイ、PECズヴォレのジャミロ・モンテイロ、リンビーBKのトビアス・ストーム、フォルトゥナ・シッタルドのカイ・シエルハウス、フリー移籍のペル・シュールスを獲得している。