ドゥシャン・タディッチの件で新展開：NEC、夢の移籍が消えた。

ドゥシャン・タディッチのエールディヴィジ復帰はなさそうだ。『Voetbal International』は、37歳のセルビア人選手がUAEのアル・ナスルでプレーすると伝えた。『Voetbalzone』はNECが獲得に近づいたと報じていたが、ナイメーヘン移籍は実現しないようだ。

一時はNECがフリーエージェントのタディッチ獲得で有利と伝えられたが、合意には至らなかった。

しかし最終的に移籍は実現せず、現地メディアは「TadicがUAEでプレーすることを選んだ」と伝えている。

報道によると、タディッチは国内リーグ3度制覇のアル・ナスルと1年契約を結ぶ見込みで、同クラブは昨季UAEプロリーグ6位。同胞ミロス・ミロイェヴィッチ監督とタッグを組む。

NECのテクニカルディレクター、カルロス・アールバース氏はVIに対し、クラブの財政ではタディッチの獲得は難しいと語っていた。「多くのクラブが興味を示している。現時点では不可能だが、移籍期間後半に状況が変わる可能性もある。毎日考えているわけではない」

FCトゥウェンテも興味を示したが、こちらも資金面で断念した。サッカーウォッチャーのアーロン・カッテンプール氏によると、タディッチはオランダ基準では高額な年俸を要求。前所属のアル・ワフダでは年間約500万ユーロを稼いでいたという。

ファン・シャイクの冗談

月曜日、ナイメーヘンのファーバー広場ではCL予選抽選会に合わせてイベントが開かれた。そこでNECのファン・シャイク総支配人が「ドゥシャン？」とマイクで叫び、獲得を匂わせたが、実は冗談。最終的に紹介されたのはエムレ・モルだった。







