ドゥシャン・タディッチのエールディビジ復帰は、早くもトゥヤロン・シェリーに影響を及ぼしそうだ。NECが公開した写真から、タディッチがナイメーヘンで背番号10を着けてプレーすることが分かっている。この番号は昨季からシェリーのものだったが、譲ることになる。

NECは日曜日、タディッチと2年契約を結んだと正式発表した。37歳のアタッカーはフリーで加入し、ナイメーヘンのクラブがチャンピオンズリーグ予選にも臨む今季において、豊富な経験で重要な役割を担うことが期待されている。

タディッチが背番号10でのプレーを好むことは、今に始まった話ではない。2018年夏にアヤックスへ加入した際も、背番号は大きなテーマだった。実際、当時の背番号10はタディッチにとってそれほど重要で、契約書に盛り込まれていたほどだった。当時はハキム・ジイェフが10番を着けていたが、最終的にはセルビア人のタディッチに譲ることになった。

当時のアヤックスのディレクター、マルク・オーフェルマルスはその際、交渉の中でタディッチが背番号10でのプレーを強く希望していたと説明していた。「ドゥシャン・タディッチをアヤックスに迎えるチャンスが生まれた時、話し合いの中で、彼が10番でプレーすることを強く望んでいると分かった」と、オーフェルマルスは当時語っている。

この決定は当時、ジイェフにとって受け入れがたいものだった。「数週間前にハキムと彼の代理人ムスタファ・ナフリとこの件について話し合った。彼らは納得していない」とオーフェルマルスも認め、その後ジイェフは背番号22を着けることになった。なお、タディッチはアヤックスでの最初の公式戦では11番を着けてプレーしていた。

アヤックスも当時、背番号を取り上げることがデリケートな問題だと認めていた。アムステルダムのクラブは、予想外の変更を受け、タディッチとジイェフの旧背番号のユニフォームを無料で交換できるようサポーターに対応していた。

NECでは状況はそれほど緊迫していないようだが、結論は同じだ。シェリーは慣れ親しんだ背番号を失い、一方でタディッチは再び象徴的な10番を背負ってピッチに立つことになる。シェリーが来季どの背番号を着けるのかは、現時点ではまだ発表されていない。







